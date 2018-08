714 Tage - genau so lange hat die Erweiterung Legion die Fans von World of Warcraft unterhalten müssen. So lange ist der Release der sechsten Erweiterung her. Und nun erscheint endlich das nächste Kapitel von WoW - Battle for Azeroth.

Ab 00:00 Uhr deutscher Zeit gehen die Server online - und bleiben es hoffentlich auch. Denn unsere Tester Kevin Nielsen und Stefan Köhler werden sich sofort ins Abenteuer stürzen und die Nacht zum Tag machen.

Und Ihr könnt live dabei sein: Auf dem Twitch-Kanal MAX übertragen wir unsere Levelerfahrung, sprechen mit euch über unseren Test (den ihr demnächst auf GameStar.de lesen könnt) und über Themen wie die kontroverse Vorgeschichte und die Features von Battle for Azeroth.

Schaltet ab 23:30 Uhr auf MAX ein und seid dabei! Unser Social-Stream #WoWtobahn findet in dieser Woche übrigens erst am Donnerstag statt.

Große Übersicht: Alle Features von Battle for Azeroth im Special

Für Plus-Kunden: Die Vorgeschichte von BfA zusammengefasst