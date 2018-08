Die Verbrennung des Weltenbaums Teldrassil und das Massaker an unschuldigen Nachtelfen durch Horde-Anführerin Sylvanas bringt nicht nur den Helden Saurfang im Video oben auf die Barrikaden. Auch World-of-Warcraft-Spieler der Horde-Fraktion sind so gar nicht damit einverstanden, haben einige doch lange dafür gekämpft, das schlechte Image der Horde abzubauen.

Unter dem Twitter-Hashtag #NotMyWarchief und dem Slogan »Shoulders for Saurfang« formiert sich nun eine Protestbewegung unter WoW-Spielern mit Horde-Zugehörigkeit, wie Kotaku berichtet. Wie Kriegsheld Saurfang im Trailer legen die Spieler ihre Schulterrüstung ab, um gegen die Aktion ihrer Anführerin Sylvanas zu demonstrieren. Oder besser gesagt, transmogrifizieren sie ihre Schulterrüstung, damit sie am Spielcharakter unsichtbar erscheint. Schließlich möchte man durch seinen Protest keine spielerischen Nachteile erhalten.

Plus-Report zu den ersten zehn Jahren World of Warcraft - Die orcische Dekade

Blizzard sieht sich seit einigen Tagen mit verstärkter Kritik seitens der WoW-Community konfrontiert. Der oben beschriebene Story-Twist in der kommenden Erweiterung Battle for Azeroth entfacht den Krieg zwischen Allianz und Horde von Neuem, ist aber nicht unbedingt subtil erzählt. Außerdem gerät die Horde durch das Massaker an Unschuldigen moralisch ins Hintertreffen. Von den versprochenen »Grautönen« ist keine Spur mehr - die Horde ist hier wieder klar das Böse.

Dass sich durch die Ingame-Proteste etwas ändert, ist indes äußerst unwahrscheinlich, darum geht es aber Vielen auch nicht. Wichtiger ist, dass Spieler tatsächlich Opposition beziehen, wenn ihnen etwas nicht passt. Und damit durch eigenes Rollenspiel im Rollenspiel zumindest einen Widerstand gegen Sylvanas' Tat simulieren, denn sicher sind naturverbundene Völker wie die Tauren alles andere als glücklich über die Ereignisse.

Jetzt mitmachen und einzigartige Preise zu WoW: Battle for Azeroth gewinnen!