Das große GameStar-Sonderheft zu Cities: Skylines 2 – Bauen mit Plan!

Auf der Liste der wichtigsten Berufe überhaupt dürfte Spieleredakteur vermutlich nicht mal in den Top 100 auftauchen. Denn auch wenn wir natürlich unseren Job lieben und sehr ernst nehmen, das Wohlbefinden oder gar das Leben von Menschen hängt in der Regel nicht davon ab.

Ganz anders ist das bei Politikern, Ärzten und – genau – Stadtplanern! Wohnen muss schließlich jeder irgendwo. Wie verwoben und anspruchsvoll moderner Städtebau ist, wissen wir Computerspieler aus diversen Simulationen zu diesem Thema, vom ersten Sim City bis hin zu Cities: Skylines von 2015.

Dessen Nachfolger Cities: Skylines 2 legt in Sachen Komplexität jetzt noch mal eine Baggerschaufel drauf. Zum Glück gibt es aber unser dickes Sonderheft zum heiß erwarteten Aufbauspiel, das euch zum besten Bürgermeister aller Zeiten macht.

Boom ohne Baustopp

Unser Autoren-Team aus erfahrenen (PC-)Baumeistern hilft euch von den ersten Gebäuden und Straßen bis hin zur quirligen Großstadt. Dank unserer Tipps vermeidet ihr typische Anfängerfehler, verlegt vorausschauend Gleise und Straßen, organisiert ein funktionierendes Nahverkehrsnetz und sorgt für effiziente Transportwege für eure Wirtschaft.

Wir planen mit euch Kraftwerke, Stromversorgung, Abwasserkanäle, Müllentsorgung sowie wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Feuerwehrwachen oder Polizeistationen. Damit dabei die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen, gibt’s einen umfangreichen Geld-Guide für virtuelle Stadtkämmerer.

Und weil der Städtebau in Cities: Skylines 2 natürlich nicht nur reiner Selbstzweck ist, steht über allem die Zufriedenheit der Bewohner. Die freuen sich bestimmt auch, wenn ihr mit unseren Tipps zum Beispiel eure Heimatstadt nachempfindet oder einfach nur unseren Schönbau-Guide nutzt, um besonders hübsche und damit lebenswerte Metropolen zu errichten.

Ein großes XXL-Doppelposter kombiniert kunstvolle Schönheit mit schnödem Nutzwert – quasi wie der elegante Eiffelturm mit seinen exorbitanten Fahrstuhlpreisen.

Stadt der Zukunft

Unser großes Sonderheft zu Cities: Skylines 2 ist der perfekte Begleiter für alle angehendenden und erfahrenen Stadtplaner. Mit diesem dicken Ratgeber bekommt ihr:

148 Seiten zur komplexen, motivierenden Städtebau-Simulation

Was ist neu in Cities: Skylines 2?

Guides zu Verkehr, Infrastruktur und Produktionsketten

Glückliche Bürger – so geht’s!

Geld-Guide zu Finanzen und Steuern: Nie wieder leere Kassen!

Heimatstadt nachbauen + Schönbau-Anleitung

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt es wie gewohnt am Kiosk oder direkt bei uns im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wer rechtzeitig bestellt, hat pünktlich zum Start von Cities: Skylines 2 am 24.10.23 bis 20 Uhr das Epaper im Postfach. Das gedruckte Heft erscheint ein paar Tage später, am 27.10. und liegt ab diesem Datum auch am Kiosk.

Viel Spaß beim Lesen und Bauen!