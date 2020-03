Aufgrund der Corona-Krise schließen weltweit zahlreiche Läden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Allerdings scheinen sich daran nicht alle zu halten: Gamestop US hat angekündigt, sich der gesetzlichen Schließung zu widersetzen.

Begründet haben sie das mit einer überraschenden Rechtfertigung, auf die Branchen-Insider Jason Schreier von Kotaku auf Twitter so reagiert:

Holy shit - video game retailer GameStop just sent a memo to all of its staff telling them to keep their stores open even during state lockdowns, and to tell law enforcers that it's OK because they're "essential retail" https://t.co/iHSjvHwMDg