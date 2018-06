Bei der Ankündigung von Gears 5 auf der E3 haben sich wahrscheinlich einige am Kopf gekratzt und gewundert. Immerhin fehlt das »of War« im Titel. Das ist aber kein Malheur oder Fehler: Microsoft übernimmt lediglich die gängige Abkürzung der Fans.

Im Interview mit Gamespot hat Aaron Greenberg, der Chef der Xbox Marketing Abteilung, bestätigt, dass Gears 5 der offizielle Titel ist. Zum einen sieht der Schriftzug so deutlich »sauberer« aus, zum anderen gilt der Name Gears unter Anhängern der Reihe schon seit Jahren synonym für die Reihe.

»Natürlich heißt die Marke noch Gears of War«, bekräftigt Greenberg. Trotzdem macht man es mit der kleinen Änderung angenehmer für alle. Zumal wir so, wie ein Microsoft-Mitarbeiter scherzhaft hinzufügt, zukünftig mehr Platz für einen Tweet haben, da Gears 5 nicht so viele Zeichen benötigt.

Frauenpower in Gears 5

Im Mittelpunkt des Third-Person-Shooters steht Kait Diaz, die wir bereits in Gears of War 4 kennen gelernt haben. Dort ist sie im Multiplayer-Modus auch schon spielbar.

Nun übernehmen wir sie in der Kampagne und begleiten sie auf ihrer Mission. Kait trägt nämlich um ihren Hals eine Kette mit dem Siegel der Locust. Was es damit genau auf sich hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr zur Seite steht Delmont »Del« Walker als Begleiter.

J.D. und Marcus Fenix befinden sich dieses Mal auf ihrer eigenen Mission und trennen sich von der Gruppe, wie im Cinematic-Trailer zu sehen ist. Genaue Details zur Story fehlen jedoch bislang. Gears 5 soll 2019 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen.