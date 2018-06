Microsoft hat offiziell den neuesten Teil für die beliebte Gears of War-Reihe angekündigt. Auf der Pressekonferenz zur E3 2018 wurde Gears 5 vorgestellt.

Neben der offensichtlichen Änderung beim Namensschema soll es im fünften Teil die bisher größte Spielwelt der Reihe geben.

E3 2018 - Alle Trailer und Ankündigungen der Microsoft-Pressekonferenz

Das Setting in den bisherigen Trailern fällt sehr düster aus und die ersten Gameplay-Szenen verraten uns, dass es neue Nahkampfwaffen geben wird, die wir neben unseren Hauptwaffen tragen und nutzen können. Außerdem erwarten uns natürlich neue Gegner und Monster.

Kait Diaz als Hauptfigur

Im Mittelpunkt von Gears 5 steht Kait Diaz, die bereits in Gears of War 4 eingeführt wurde. Dort war sie im Multiplayer-Modus spielbar. Nun übernehmen wir sie in der Kampagne und begleiten sie auf ihrer Mission. Kait trägt um ihren Hals eine Kette mit dem Siegel der Locust. Was es damit genau auf sich hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Ihr zur Seite steht Delmont »Del« Walker als Begleiter.

J.D. und Marcus Fenix befinden sich dieses Mal auf ihrer eigenen Mission und trennen sich von der Gruppe, wie im Cinematic-Trailer zu sehen ist. Genaue Details zur Story fehlen jedoch bislang.

Gears 5 soll 2019 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen.

