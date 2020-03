Obwohl der neue Modus Warzone für Call of Duty: Modern Warfare erst seit wenigen Tagen online ist, berichten Spieler schon von eigenen Strategien. In ihrem Stream haben die drei professionellen CoD-Spieler DrDisrespect, DougisRaw und CouRage jetzt eine neue Taktik für den Battle-Royale-Modus Warzone entdeckt. Letzterer postete diese mit Bildmaterial auf Twitter:

FUN FACT:



Using 3 UAVS at once in Warzone reveals EVERY SINGLE ENEMIES LOCATION ACROSS THE ENTIRE MAP AND WHERE THEY ARE LOOKING for the duration of the UAVs...



INSANE. pic.twitter.com/2wZ5InWpHt