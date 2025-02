Im Schatten der großen Releases: 10 unterschätzte Spiele aus dem Januar

Unter anderem geht's in den Steam-Geheimtipps auf den Mars.

Der Januar 2025 hat wieder eine Menge Überraschungen bereitgehalten. Neben den großen Blockbustern haben sich auch einige Geheimtipps in den Startlöchern positioniert – Spiele, die leicht untergehen, aber definitiv eure Aufmerksamkeit verdienen.

Wir haben uns auf Steam umgesehen und 10 Titel für euch entdeckt, die durch ihre einzigartige Spielmechanik, ihre Atmosphäre und einfach durch ihren Charme überzeugen – und euch garantiert den kalten Winter vergessen lassen.

Beyond Citadel

1:31 Wenn Duke Nukem auf Anime trifft, kommt der Shooter Beyond Citadel dabei heraus

Genre: Action / Shooter

Action / Shooter Entwickler: Doekuramori

Doekuramori Release: 2. Januar 2025

2. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 96 % positiv (1.477 Bewertungen)

96 % positiv (1.477 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

Inspiriert von den klassischen Ego-Shootern der 90er Jahre, liefert euch Beyond Citadel nicht nur einen ordentlichen Hauch Nostalgie, sondern auch äußerst blutige Action. Ihr kämpft euch durch eine düstere, mechanisierte Festung, in der haufenweise Waffen – von schwarzpulverbasierten Oldschool-Schießeisen hin zu futuristischen Energiestrahlern – zum Einsatz kommen.

My Summer Car

2:36 Saufen, Grillen, mit Oma chillen: In My Summer Car spielen Autos fast nur eine Nebenrolle

Genre: Simulation / Survival

Simulation / Survival Entwickler/Publisher: Amistech Games

Amistech Games Release: 8. Januar 2025

8. Januar 2025 Plattform: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Bewertung: 91 % positiv (79.575 Wertungen)

91 % positiv (79.575 Wertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

My Summer Car gilt schon seit seinem Early Access als berüchtigte Hardcore-Car-Sim, in der ihr in den späten 90ern im ländlichen Finnland euer eigenes fahrbares Unikat – den Satsuma AMP – aus hunderten Einzelenteilen zusammenbaut, pflegt und verbessert. Neben dem akribischen Schrauben müsst ihr auch euer Überleben in der chaotischen Open World meistern, indem ihr Hunger, (Bier-)Durst, Müdigkeit und andere Bedürfnisse managt.

The Inn-Sanity

0:58 The Inn-Sanity: Das Hotel, in dem selbst Stephen King nicht einchecken würde

Genre: Adventure / Horror

Adventure / Horror Entwickler/Publisher: Steppe Hare Studio

Steppe Hare Studio Release: 9. Januar 2025

9. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 97 % positiv (622 Bewertungen)

97 % positiv (622 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

In The Inn-Sanity betretet ihr ein luxuriöses Hotel, das euch ursprünglich nur für eine Nacht als Unterschlupf dienen sollte – doch schon bald wird aus diesem scheinbar sicheren Refugium ein fürchterlicher Albtraum.

Während ihr im Hotel verweilt, verwandelt sich die Stadt rundum in ein düsteres Reich deformierter Monster, und auch aus den anderen Gästen im Hotel werden gruselige Gestalten. In dieser verzweifelten Endzeitatmosphäre müsst ihr nicht nur herausfinden, wem ihr inmitten all des Chaos noch trauen könnt, sondern auch eure eigene Menschlichkeit bewahren.

CRUEL

1:08 Der Shooter CRUEL schickt euch mit Shotgun und Kettensäge auf Kultistenjagd

Genre: Shooter

Shooter Entwickler/Publisher: James Dornan

James Dornan Release: 9. Januar 2025

9. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 95 % positiv (665 Bewertungen)

95 % positiv (665 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

CRUEL ist ein rasanter Ego-Shooter, in dem ihr in einem albtraumhaften Hotel ums Überleben kämpft. Ihr durchquert zehn sich ständig verändernde Level voller Feinde, sammelt Upgrades und entfesselt verheerende Angriffe mit Shotgun, Kettensäge und Co. Ein pulsierender Elektro-Soundtrack treibt euch dabei unerbittlich voran.

Threefold Recital

0:45 Rätsel, Verschwörungen und tierische Helden: Threefold Recital will im Trailer Story-Fans überzeugen

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Everscape Games

Everscape Games Release: 13. Januar 2025

13. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 99 % positiv (370 Bewertungen)

99 % positiv (370 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

Mit Threefold Recital taucht ihr in eine orientalisch angehauchte Fantasywelt ein, in der die pulsierende Metropole Bluescales nach einer langen goldenen Ära in turbulente Zeiten stürzt. Magie, moderne Technik und uralte Wunder vermischen sich zu einem faszinierenden Schmelztiegel, in dem die Grenzen zwischen Mensch, Tierwesen und mythischen Drachen zunehmend verschwimmen.

Unter der Oberfläche brodelt eine unterschwellige Krise, die nur von drei außergewöhnlichen Helden abgewendet werden kann, deren einzigartige Fertigkeiten ihr meistern müsst, um das Schicksal der Metropole noch zum Guten zu wenden.

The Roottrees are Dead

1:28 Detektivarbeit und Internet-Nostalgie: The Roottrees are Dead fordert euren Spürsinn

Genre: Detektiv-Adventure

Detektiv-Adventure Entwickler: Robin Ward

Robin Ward Release: 15. Januar 2025

15. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 97 % positiv (897 Bewertungen)

97 % positiv (897 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

In The Roottrees are Dead übernehmt ihr die Rolle eines eigenwilligen Detektivs, der mithilfe seines altmodischen Dial-up-Modems in den Tiefen des frühen Internets nach Hinweisen wühlt. Eure Mission: Das geheimnisvolle Familiengeflecht der berüchtigten Roottree Corporation zu enträtseln.

In einem abgestürzten Privatjet haben die Roottree-Schwestern und ihre Eltern – einst Milliardäre – ihr letztes Geheimnis hinterlassen. Jetzt müsst ihr anhand von Fotos, Artikeln und alten Dokumenten herausfinden, wer tatsächlich blutsverwandt ist und wer nur ein Schwindler, der sich in den Familienkreis eingeschlichen hat.

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

2:58 Ender Magnolia: Das Metroidvania zeigt im Trailer, wie es Ori-Fans verzaubern möchte

Genre: Metroidvania

Metroidvania Entwickler: Adglobe, Live Wire

Adglobe, Live Wire Release: 22. Januar 2025

22. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 95 % positiv (8.375 Bewertungen)

95 % positiv (8.375 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Ja (Oberfläche, Texte)

In diesem atmosphärischen Metroidvania schlüpft ihr in die Rolle von Lilac, einer mächtigen Attunerin , die das Schicksal der letzten überlebenden Menschen in ihren Händen hält.

Auf eurem Weg durch verlassene Labore, uralte Fabriken und geheimnisvolle Akademien kombiniert ihr präzise Kampf-Moves mit magischen Elementen – das Kampfsystem hat mit seinen Feinheiten schon den Vorgänger Ender Lilies zum Indie-Hit gemacht.

FlyKnight

1:44 In FlyKnight geht ihr als Fliege in Ritterrüstung auf Hexenjagd

Genre: Dungeon Crawler

Dungeon Crawler Entwickler: Wabbaboy

Wabbaboy Release: 31. Januar 2025

31. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 97 % positiv (1.640 Bewertungen)

97 % positiv (1.640 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

In FlyKnight erlebt ihr ein Old-School-Dungeon-Crawling-Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Als angehender Ritter der legendären Fliegenritter steht ihr vor der Aufgabe, die finstere Hexe Lunamoth zu besiegen und ihren Fluch zu brechen – ein Bann, der den Bewohnern des Reiches das Fliegen verwehrt.

Erkundet labyrinthartige Dungeons, stellt euch taktisch anspruchsvollen Kämpfen und sammelt eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen, um immer stärkeren Gegnern die Stirn bieten zu können - optional auch im Online-Koop mit bis zu drei Freunden.

Und wer zwischendurch eine Verschnaufpause benötigt, kann sich an speziellen Angelplätzen kurz erholen, um Buffs zu ergattern, die euch im nächsten Gefecht den entscheidenden Vorteil verschaffen.

SCP: Fragmented Minds

2:01 Filmreifer Horror im SCP-Universum: In Fragmented Minds kämpft ihr auf dem Mars ums Überleben

Genre: Survival Horror

Survival Horror Entwickler: Foundation Games

Foundation Games Release: 27. Januar 2025

27. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 93 % positiv (423 Bewertungen)

93 % positiv (423 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

SCP: Fragmented Minds entführt euch in das beliebte Sci-Fi-Horror-Universum der SCP Foundation – ein Ort, an dem Anomalien und unerklärliche Kreaturen den Alltag bestimmen.

In diesem filmreif inszenierten Survival-Horror-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Mitarbeiters der Foundation, der sich nach einer Katastrophe auf der Erde durch die labyrinthartigen Korridore einer geheimnisvollen Mars-Einrichtung kämpfen muss. Dabei gilt es, versteckte Hinweise zu sammeln, rätselhafte Sicherheitsprotokolle zu entschlüsseln und den Ursprung der bedrohlichen Anomalien aufzudecken.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

1:45 Citizen Sleeper 2: Der Nachfolger des Cyberpunk-Rollenspiels enthüllt seinen Release-Termin

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Jump Over The Age

Jump Over The Age Release: 31. Januar 2025

31. Januar 2025 Plattformen: PC (Steam)

PC (Steam) Steam-Wertung: 94 % positiv (350 Bewertungen)

94 % positiv (350 Bewertungen) Deutsche Übersetzung: Nein

Citizen Sleeper 2: Starward Vector entführt euch zurück in das faszinierende Universum von Citizen Sleeper, allerdings mit einem frischen, interstellaren Twist.

Als entflohener Android, der in einem fehlerhaften Körper steckt und sich einer düsteren Vergangenheit stellen muss, navigiert ihr durch den berüchtigten Starward Belt – eine Ansammlung von heruntergekommenen Raumstationen in einem Asteroidenfeld voller Geheimnisse.

Angetrieben von einem würfelbasierten RPG-System gilt es, euer veraltetes Schiff aufzurüsten, eine bunte Crew zusammenzustellen und riskante Verträge abzuschließen, um euer Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Jeder Wurf der Würfel kann über Sieg oder Niederlage entscheiden und fordert von euch taktisches Geschick und kluge Ressourcennutzung.