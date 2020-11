Genshin Impact: Für das Web-Event müsst ihr nicht mal das Spiel spielen

Noch vor dem Launch von Update 1.1 für Genshin Impact steht bald ein neues Event an. Das findet aber nicht im Spiel statt, sondern auf der offiziellen Webseite. In China läuft das so genannte »Stone Harbor Journal Web Event« bereits seit dem 2. November. Dadurch sind bereits mehr Informationen über dieses ans Tageslicht gelangt. Wir erklären euch alles, was wir bereits darüber wissen.

Das müsst ihr zum Web-Event wissen

Wann geht es los? Es ist bereits sicher, dass das Event nicht China-exklusiv ist. Denn der offizielle Twitter-Kanal von Genshin Impact kündigte es bereits am 2. November 2020 an.

Ein Datum gibt es allerdings noch nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass es noch vor Update 1.1 am 11. November starten wird.

Worum dreht es sich? Ihr nehmt einen Nebenjob in Liyue an und könnt unter anderem zusammen mit Zhongli oder dem Grafen in Xianglings Restaurant, dem Hafen oder Qiqis Apotheke arbeiten. All das wird in einem Visual-Novel-Stil mit Artworks und Textboxen erzählt.

Wie läuft es ab? Bei dem Web-Event handelt es sich um ein Browser-Minispiel, mit dem ihr euch Belohnungen für Genshin Impact erspielen könnt. Jeden Tag erhaltet ihr einen Versuch, einen der Jobs abzuschließen. Durch das Erfüllen von bestimmten Aufträgen, könnt ihr bis zu drei weitere Chancen pro Tag freischalten. Für jeden erfolgreichen Job erhaltet ihr zudem eine kleine Belohnung.

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr sämtliche Aufgaben abschließt, erhaltet ihr 200 Urgestein sowie 50.000 Mora. In einem Guide schlüsseln wir die einzelnen Währungen und deren Nutzen für euch auf:

Wie geht es bei Genshin Impact weiter?

Am 11. November 2020 erscheint das erste große Update 1.1, das unter anderem Zhongli und den Grafen als spielbare Charaktere hinzugefügt. Allerdings gibt es auch noch weitere Änderungen, die vor allem das Endgame etwas abwechslungsreicher gestalten können.

Dataminer fanden derweil bereits heraus, welche neun Helden nach der Veröffentlichung des kommenden Patches mit Update 1.2 und später erscheinen werden. Ein Großteil von diesen kommt aus Inazuma, der dritten großen Stadt des Spiels, die sich an Japan orientiert.