Genshin Impact Update 1.1: Alle Infos, Event & Charaktere enthüllt

Genshin Impact bekommt am 11. November das erste große Update 1.1, das unter dem Namen »Ein aufsteigender Stern« läuft, wie Entwickler Mihoyo via Pressemeldung bekanntgab. Hier erfahrt ihr, was der Patch alles Neues für das Action-Rollenspiel bringt.

Neben vier neuen Charakteren erwartet euch das erste saisonale Ingame-Event »Ferne Sterne« und ein neues System für Städteansehen. Zudem wird die Story erweitert.

Mit Update 1.1 setzt Genshin Impact die Geschichte fort: So erfahren Spieler mehr über die geheime Vergangenheit der Adepten und decken »erschreckende Hintergründe« zu den Geschehnissen in Liyue auf.

Vier neue Charaktere

Hier stellen wir euch die vier neuen Helden kurz vor, die sich übrigens mit dem Genshin-Leak von Anfang Oktober decken:

»Der Graf« alias Childe: Ein 5-Sterne-Held mit Hydro-Kräften und Bogen, der es euch erlaubt, einfach zwischen Nah- und Fernkampf zu wechseln.

Zhongli: Ein 5-Sterne-Held mit Geo-Kräften, der Stangenwaffen nutzt und gut in der Verteidigung kämpft. Im Angriff nutzt er Geo-Flächenschaden und lässt Gegner versteinern.

Xinyan: Eine 4-Sterne-Heldin mit Pyro-Kräften, die mit Claymore kämpft und ihre rockigen Gitarrenriffs nutzt, um Feinde an die Wand zu spielen.

Diona: Eine 4-Sterne-Heldin mit Cryo-Kräften und Bogenwaffe, deren Attacken neben Schaden an Gegnern auch euer Team heilen.

Saisonales Event »Ferne Sterne«

Die erste saisonale Aktion in Genshin Impact beschwört eine »große Katastrophe, die sich über Teyvat ausbreitet«. Um die Lande zu retten, schließen sich Spieler im Mehrspieler-Modus zusammen und erledigen Aufgaben. Als Belohnung winkt die 4-Sterne-Heldin Fischl.

Neues Städteansehen-System & Items

Ansehen für Erkundung: Das neue Städteansehen in Update 1.1 für Genshin Impact belohnt euch für das Vordringen in neue Gebiete. So erhaltet ihr das neue Ansehen, was euch wiederum Belohnungen und regionale Objekte einbringt.

Neue Items: Auch neu sind eine Reihe von Gegenständen, die euch das Abenteurerleben erleichtern sollen. Mit dem Release von Patch 1.1 für Genshin Impact am 11. November könnt ihr unter anderem tragbare Herde und Teleportationspunkte, Anemoculus- und Geoculus-Resonanzsteine sowie Anemo- und Geo-Schatzkompasse nutzen.