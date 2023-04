Gratisspiel à la Geoguessr: Wie gut kennt ihr die Open Worlds von Skyrim, Red Dead und Co?

Findet ihr euch in den Welten von Skyrim, Breath of the Wild und Red Dead zurecht? Ja, dann beweist es!

Wie gut kennt ihr die weiten Welten von Skyrim, die Hügel und Berge von Zelda: Breath of the Wild oder die Prärie und Wüsten von Red Dead Redemption 2? Wenn ihr eure Orientierungsgabe in euren virtuellen Lieblingswelten schon immer mal auf die Probe stellen wollte, habt ihr nun mit einem Gaming-Geoguessr Lostgamer die Chance dazu.

Was ist Geoguessing? Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem ihr virtuell an einem beliebigen Ort auf der Welt ausgesetzt werdet. Dazu werden zusammengesetzte Fotoansichten wie zum Beispiel von Google Streetview verwendet.

Eure Aufgabe ist es dann, euch gründlich umzuschauen und anhand von Hinweisen, die euch Terrain, Menschen, Pflanzen, Häuser oder Schilder bieten, den Ort möglichst auf den Meter genau auf einer Karte zu markieren. Mit der realen Welt könnt ihr es zum Beispiel hier ausprobieren.

Wie funktioniert Lostgamer ?

Die für euch kostenlos nutzbare Website Lostgamer nimmt sich die reale Version als Vorbild und kopiert das Prinzip in Gamingwelten. Ihr wählt ein Spiel, sucht euch die gewünschte Karte aus (manche Spiele bieten nämlich mehrere) und habt es schon fast geschafft.

Zum Schluss könnt ihr noch einige Werte wie Zeitlimit oder die Anzahl der Runden einstellen. Zudem lässt euch die Lobby die Möglichkeit folgende Faktoren festlegen:

Darf ich ins Bild zoomen?

Darf ich mich bewegen?

Darf ich die Kamera schwenken?

Verschiedene Einstellungskombinationen speisen jeweils eigene Bestenlisten.

Multiplayer: Obendrein könnt ihr mit euren Freunden um die Wette spielen. Für die Zukunft ist sogar Matchmaking geplant, wie auf der Website angekündigt wird.

Im folgenden Video könnt ihr Etienne von den Rocket Beans über die Schulter schauen, wie er Lostgamer ausprobiert:

Vielfalt: Langweilt euch die Welt von Bethesdas Rollenspiel-Epos oder Hyrule? Kein Problem, denn das Online-Spiel kommt mit weiteren Karten daher: Beispielsweise Elden Ring, World of Warcraft, Fortnite oder GTA 5.

Mit der aktuellen Auswahl der durchratbaren Welten scheint das Browser-Spiel allerdings noch lange nicht am Ende zu sein. So wird zum Beispiel derzeit hinter den Kulissen an einer Umsetzung von Karten aus Apex Legends gearbeitet.

Wie findet ihr die Idee des Gaming-GeoGuessrs? Habt ihr ihn bereits ausprobiert? Und welche Spielewelten möchtet ihr noch im Browser gemeinsam mit euren Freunden ratend erkunden können? Berichtet uns von euren Reisewünschen in den Kommentaren!