Rettungs-Update für Ghost Recon: Breakpoint verschoben, Fans sauer

Das eigentlich für Ende Februar geplante große Update für Ghost Recon: Breakpoint erscheint nun später, wie Ubisoft in einem Blogbeitrag bekanntgab. Es handelt sich um einen Patch, der den Immersion Mode bringen und damit eine Art Rettungs-Update für den angeschlagenen Taktik-Shooter darstellen soll.

Als neuer Zeitraum für den Release wurde das Frühjahr 2020 genannt. Wenn alles nach Plan verläuft, erscheint der Immersion Mode zusammen mit Episode 2 und dem dazugehörigen Title Update. Auch die neue Engineer-Klasse soll dann im Frühling gleichzeitig erscheinen.

Ubisoft hat für das umfassende Update die Ergebnisse einer Community-Umfrage sowie die Meinungen der Delta Company, einer Community-Initiative von Ubisoft, mit einbezogen. Während der Entwicklung des Immersion Mode haben sich die Anpassungen als so umfassend erwiesen, dass nun der ursprünglich geplante Releasetermin nicht eingehalten werden kann.

Spieler von Ghost Recon: Breakpoint zeigen sich in sozialen Medien überwiegend unzufrieden über die Verschiebung. Bereits seit der Beta und dem Release erklingt vielstimmige Kritik am Spiel. Auch wir haben Ghost Recon: Breakpoint im Test mit nur 65 Punkten bewertet und den grundlegend falschen Fokus des Titels kritisiert.

Twitter-Nutzer Pablo Sotto ruft den Entwicklern noch einmal wichtige Baustellen ins Gedächtnis, die bei der Überarbeitung von Ghost Recon: Breakpoint berücksichtigt werden sollten:

I'm going to tweet here so you didn't forget what you should do with this game:



- Remove Gear Score & Tiered Loot

- Bug Fixing and Technical Improvements

- AI Teammates

- Enemy AI improvements

- New Story Content

- New Weapons/New Customization Character

- New Enemy Types pic.twitter.com/1TLny0gQKa