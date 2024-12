Gladiator 2 ist bei Kinofans umstritten, doch für Kult-Regisseur Christopher Nolan ist er der Film des Jahres

Auch Fanliebling Pedro Pascal ist in Gladiator 2 dabei. Er spielt den römischen General Marcus Acacius. Bild: Paramount Studios.

Gladiator gilt als eines der großen Meisterwerke der Kinogeschichte. Der Monumentalfilm von Ridley Scott nimmt es mit historischen Fakten zwar nicht immer ganz genau, doch die Handlung von der Arena-Karriere des einstiegen Feldherren Maximus Decimus Meridius (Russel Crowe) konnte Zuschauer und Kritiker gleichermaßen begeistern. Der Film wurde unter anderem mit 5 Oscars ausgezeichnet.

24 Jahre später wollte es Ridley Scott noch einmal wissen und brachte im November dieses Jahres mit Gladiator 2 eine direkte Fortsetzung seines einstigen Meisterwerks in die Kinos. Finanziell ist Gladiator 2 durchaus erfolgreich; der Film läuft aktuell noch immer im Kino.

Doch zumindest in Bezug auf die Handlung konnte der Film unseren Entertainment-Experten Vali nicht überzeugen, denn er kopiert über weite Strecken recht uninspiriert seinen Vorgänger.

Filmkritik zu Gladiator 2: So unterhaltsam wie überflüssig

Das sehen die Fans ähnlich: Mit einem Nutzerscore von 6,8 steht der Film im Portal IMDb deutlich unter dem mit 8,5 bewerteten Vorgänger. Auf Metacritic kommt Gladiator 2 sogar nur auf magere 5,4 von 10 Punkten.

Kult-Regisseur Christopher Nolan (Inception & Interstellar) sagt nun, das wird der Genialität von Gladiator 2 bei weitem nicht gerecht. Denn für ihn ist der Streifen von Kollege Ridley Scott (Alien) unumstritten der Film des Jahres!

Im US-Magazin Variety wurde Nolan kürzlich nach seinem Lieblingsfilm für das Jahr 2024 gefragt. Und seine Wahl fällt nicht etwa auf die offensichtlichen Blockbuster Dune 2 oder Furiosa, sondern Gladiator 2.

Als Begründung erzählt der Regisseur sinngemäß, der Film gefalle ihm, obwohl er nicht historisch korrekt sei. Denn dafür schaue man sich einen Gladiator-Streifen gar nicht an: Scott weiß, dass wir nicht wegen Einsichten in die römische Kultur im Kino sitzen; wir wollen unsere eigenen dunklen Gelüste aus sicherer Entfernung betrachten. […] Er lässt die Welt von ‚Gladiator II‘ für sich sprechen und zeigt uns, wer wir wirklich sind [...]

Gerade die Seeschlachten im Kolosseum waren von Fans in der Gladiator-Fortsetzung als unrealistisch kritisiert worden. Doch Nolan erklärt schlicht: Warum gibt es Haie im Kolosseum? Weil wir nach ihnen verlangen und Scott sie uns in meisterlicher Weise gibt.

Zudem sei der Film in seiner Machart unglaublich innovativ. Scott verdiene in Nolans Augen viel mehr Anerkennung, als ihm die Kritiker zugestehen würden:

Mit seiner unglaublichen, hyper-aufmerksamen, mit mehreren Kameras arbeitenden Inszenierung (so anders als beim Original) sorgt er für eine klare, atemberaubende Action-Sequenz nach der anderen. […] Nur wenige Filmemacher können so unsichtbar auf so vielen Ebenen arbeiten.

[Scotts vergangene Abeiten] wurden oft als oberflächlich abgetan, doch die Kritiker haben ihn missverstanden: Die üppigen Bilder und das akribische Design haben der visuellen Sprache des Films neue Tiefe verliehen […] Das ist noch nie deutlicher geworden als in der meisterlichen ersten Einstellung von Gladiator II, in der Paul Mescals Hand sanft das Korn hält, das von den wogenden Weizenfeldern des Originals geerntet wurde.