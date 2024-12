Karate Kid Legends: Auf den ersten Bildern zum neuen Kinofilm ist Jackie Chan kaum wiederzuerkennen

Mr. Han (Jackie Chan) und Daniel LaRusso (Ralph Macchio) schicken 2025 ein neues Karate Kid in den Ring. Bildquelle: Sony

Es gibt ein neues Karate Kid! Dabei hat sich der Newcomer Ben Wang gegen mehr als 10.000 andere Bewerber durchgesetzt, um unter Jackie Chan und Ralph Macchio in Kampfsport-Lehre zu gehen.

Nachdem im Oktober bereits ein erstes Poster zu Karate Kid Legends aufgeschlagen ist, folgen nun erste Bilder zu dem Trio. Und wer mit Jackie Chan aufgewachsen ist, dürfte dabei den mittlerweile 70 Jahre alten Schauspieler und Kampfsport-Experten kaum wiedererkennen.

Werft aber am besten selbst einen Blick auf die offiziellen Fotos zu Karate Kid Legends:

Was ihr zu Karate Kid Legends wissen solltet

Der fertige Film startet am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Für die Regie ist Jonathan Entwistle verantwortlich, der zuvor die Netflix-Produktionen The End of the F***ing World oder I Am Not Okay With This inszeniert hatte.

In Karate Kid Legends kehrt Jackie Chan als Mr. Han zurück, der im 2010 veröffentlichten Reboot noch Jaden Smith unterrichtete. Bei dem neuen Teil ist nun aber ebenfalls Ralph Macchio mit von der Partie, der natürlich in den ersten drei Kinofilmen und auch der Netflix-Serie Cobra Kai die Schlüsselrolle von Daniel LaRusso übernahm.

Karate Kid Legends wird also ein Aufeinandertreffen der Generationen, bei der Nachwuchs-Schauspieler Ben Wang (American Born Chinese, Mean Girls, MacGyver) im Mittelpunkt steht. Im ersten Trailer, der auf der Comic Con in New York gezeigt wurde, verbeugt man sich dafür auch vor dem 2005 verstorbenen Darsteller von Mr. Miyagi: Pat Marita (via Deadline).

Karate Kid Legends startet am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Erst kürzlich wurde bei der Netflix-Serie Cobra Kai das große Finale eingeläutet - im Februar des kommenden Jahres folgt Staffel 6 - Teil 3. Währenddessen wird tatsächlich schon ein einem Spin-off gearbeitet, das die Vorgeschichte von Mr. Miyagi erzählen soll.