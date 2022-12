Goat Simulator 3 wirbt mit Leaks aus GTA 6, muss Werbespot direkt wieder löschen

Es gibt richtig gute Ideen, und es gibt auch weniger gute Ideen, die sehr unglückliche Folgen haben. Wozu der neueste Werbespot des Goat Simulator 3 gehört, ist noch nicht ganz klar. Aber offenbar war jemand bei den Coffee Stain Studios überzeugt, es wäre smart, wenn man für einen Werbespot Material aus einem großen Leak von GTA 6 verwendet. Wie die Geschichte weitergeht, lest ihr hier.

Kaum veröffentlicht, schon wieder verschwunden

Das kurze Video wurde als Werbung auf YouTube, Twitter und anderen Plattformen veröffentlicht und stellte den NPC Shaun vor. Der für den Goat Simulator typische, abgedrehte Humor des Clips war natürlich noch kein Grund zur Aufregung, allerdings zeigte man Shaun auch vor dem Hintergrund von Videomaterial aus einem umfangreichen GTA-Leak, der im September an die Öffentlichkeit geriet. Wie unsere Haltung zu solchen Leaks aussieht, erklärt euch Chefredakteur Heiko hier.

Das veranlasste wohl die Rechtsabteilung des GTA-Publishers Take Two, aktiv zu werden. Innerhalb weniger Stunden war der Werbespot der Ziegen-Simulation nicht mehr aufzufinden. Take Two hatte sich wohl mit einer Urheberrechts-Beschwerde gegen das Video gewehrt und erfolgreich durchgesetzt, dass es offline genommen wird.

Schlimmer sind die Folgen des Leaks übrigens für den 17-jährigen Hacker, der mutmaßlich die Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial zu verantworten hat. Er wurde noch im September festgenommen und vor Gericht gestellt:

Fehleinschätzung oder Werbegag?

Nun stellt sich natürlich die Frage: Hat man bei den Coffee Stain Studios die Lage wirklich so schlecht einschätzen können und war sich der möglichen Folgen des Werbespots nicht bewusst? Oder war die ganze Aktion so geplant und man hoffte, mit dem Ärger um das Video den Goat Simulator 3 noch besser bewerben zu können? Von außen ist das natürlich schlecht zu beurteilen, möglich wäre aber wohl beides.

Was ist der Goat Simulator 3?

Anders als der Name vermuten lässt, ist Goat Simulator 3 erst der zweite Titel der Reihe. Ihr steuert hier wenig überraschend eine Ziege, die auf ihrem Weg durch eine Stadt Chaos und Zerstörung anrichtet. Das Spiel zeichnet sich durch einen Sandbox-Charakter und seinen abgedrehten Humor aus, den ihr auch im Trailer bewundern könnt:

Aber taugt das auch was? Der Goat Simulator zeichnet sich weniger durch spielerische Tiefe, als viel mehr durch die Möglichkeit aus, Unfug anzustellen und sich durch die Gags der Entwickler erheitern zu lassen. Das ist allerdings genau das Ding von unserem Autor Sascha, weshalb er das Spiel für uns getestet hat. Ob euch Goat Simulator 3 gefallen könnte, und was ihr hier alles anstellen könnt, lest ihr in seinem Test.

Was haltet ihr von der Aktion mit dem Werbespot? Haltet ihr das Ganze für eine PR-Panne oder einen genialen Plan? Habt ihr das Video selbst noch gesehen, bevor es entfernt wurde? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!