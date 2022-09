GTA 6: Nach dem historischen Leak plädiert der 17-jährige Verdächtige auf »nicht schuldig«

Erst kürzlich wurde Rockstar Games von einem Leak historischen Ausmaßes geplagt, der durch den über 90 Gameplay-Dateien zu GTA 6 an die Öffentlichkeit gelangten. Kurz darauf konnte die Polizei von London einen 17-jährigen Tatverdächtigen schnappen, der jetzt vor Gericht steht. Mittlerweile gibt es neue Entwicklungen bezüglich des Falls.

Wie unter anderem Bloomberg und Eurogamer berichten, wurde der Verdächtige in jeweils zwei Fällen des Computer-Missbrauchs und Verstößen seiner Bewährungsauflagen angeklagt. Die Strafverfolgung wirft dem 17-Jährigen vor, große Firmen wie Microsoft, Nvidia, Uber und eben Rockstar gehackt und erpresst zu haben.

Wir berichteten bereits darüber, mehr über die Hintergründe des 17-jährigen Tatverdächtigen und seine angeblichen Verbindungen zu der Hackergruppe Lapsus$ könnt ihr hier nachlesen:

Bezüglich der Vorwürfe des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen hat sich der Tatverdächtige als schuldig bekannt - bei der Anklage des Computer-Missbrauchs in zwei Fällen wiederum als nicht schuldig . Details zu den Bewährungsauflagen werden nicht genannt, die stehen aber möglicherweise im Zusammenhang mit vorangegangenen Cyber-Verbrechen.

Bisher hat die Polizei von London nicht bestätigt, dass der 17-Jährige tatsächlich im Fall des Rockstar-Hacks involviert sei. Der Journalist Matthew Keys (via The Desk)möchte das aber aus eigenen Quellen in Erfahrung gebracht haben.

Momentan befindet sich der Tatverdächtige in einer Jugendhaftanstalt. Der zuständige Richter hat den Fall nun an ein höheres Gericht weitergegeben, der Fall soll zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden.

Rockstar Games und der GTA 6-Leak

Mittlerweile hat sich Rockstar längst zu dem Leak geäußert. Das Entwicklerstudio zeigt sich bezüglich des Vorfalls schwer enttäuscht , es soll die Arbeit an dem nächsten Grand Theft Auto allerdings nicht verzögern. Was wir bisher zu GTA 6 wissen - was sich größtenteils aus Gerüchten und ebenfalls Leaks zusammensetzt - könnt ihr ebenfalls in unserer großen Übersicht nachlesen.

Teilweise wurde das geleakte und alles andere als finalisierte Gameplay in Foren und auf sozialen Netzwerken kritisiert. Das hat Entwickler anderer Studios veranlasst zu zeigen, wie hässlich ihre Spiele in sehr frühen Projektstadien aussehen.

Unser Gamestar-Podcast zu dem Thema: Zu guter Letzt thematisieren Heiko Klinge und Michael Graf gemeinsam mit PR-Manager Fabian Döhla von Sega und CD Projekt Red in unserem Gamestar-Podcast wie Leaks passieren, was sie anrichten und ob sie manchmal Absicht sind.

Zum aktuellen Zeitpunkt bleiben offizielle Informationen zu GTA 6 extrem überschaubar. Bisher wissen wir genau genommen lediglich, dass sich das nächste Grand Theft Auto in Entwicklung befindet. Experten und Insider rechneten schon vor dem Leak nicht vor 2024 bis 2025 mit dem Release.