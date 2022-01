Das Jahr 2022 macht dort weiter, wo 2021 aufgehört hat: mit Sales. Diesmal aber nicht auf Steam, sondern bei GOG. Dort sind vor allem Rollenspiele teilweise stark reduziert, weshalb wir euch im Folgenden eine Auflistung einiger besonders lukrativer Angebote präsentieren.

Von Cyberpunk 2077 über Divinity: Original Sin 2 bis hin zu Pathfinder: Wrath of the Righteous - beim New Year Sale kommen RPG-Fans voll auf ihre Kosten. Doch nicht nur neuere Titel wandern für wenig Geld in eure Bibliothek, auch ältere Klassiker verdienen noch immer eure Aufmerksamkeit. Deshalb haben wir auch einige Oldies in unsere Empfehlungen aufgenommen.

Spannende Angebote aus dem GOG New Year Sale

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Release: 2. September 2021 | Wertung: 87 Punkte | Preis: 40 Euro (20 Prozent reduziert)

Wie man ein bereits sehr gutes Erstlingswerk noch besser machen kann, zeigte im vergangenen Jahr der Entwickler Owlcat Games mit Pathfinder: Wrath of the Righteous. Das Rollenspiel ist prallgefüllt mit Geschichten, Charakteren und Abenteuern, die von einem herausfordernden Kampfsystem zu einem stimmigen Ganzen verbunden werden. Kleiner Tipp am Rande: Wer den Erstling nachholen möchte, bekommt den derzeit ebenfalls bei GOG reduziert.

Die spielerische Tiefe hat aber seinen Preis. Denn Pathfinder 2 verlangt von euch die Bereitschaft, sich einzuarbeiten und viel, sehr viel zu lesen. Wer das nicht möchte, wird nicht sehr weit in dem Spiel kommen. Wer sich aber reinfuchst und dank Pen&Paper-Erfahrung ohnehin ein Faible für unzählige Charakterwerte hat, wird die Geschichte rund um Engel und Dämonen in vollen Zügen genießen können.

Warum Fabiano nach über 100 Stunden zu dem Schluss kam, dass Pathfinder: Wrath of the Righteous für ihn der Rollenspiel-Hit des Jahres ist, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

279 93 Test Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der Rollenspiel-Hit des Jahres!

Weitere Angebote des New Year Sales

Wer mit Pathfinder nichts anfangen kann, geht wahrscheinlich trotzdem nicht ohne neues Spiel nach Hause. Dafür sind einfach zu viele gute Titel reduziert, unter anderem:

Cyberpunk 2077: Die Antithese eines Geheimtipps. Wer sich den Rollenspiel-Koloss aufgrund des missglückten Launches noch immer nicht zugelegt hat, kann nun vergünstigt zuschlagen und in die düstere Metropole Night City aufbrechen. ( 30 Euro , 50 Prozent reduziert)

, 50 Prozent reduziert) Divinity: Original Sin 2: Wolltet ihr schon immer eine Rollenspiel-Welt erkunden, in der so ziemlich jeder Lösungsweg, der euch in den Kopf schießt, auch wirklich möglich ist? Dann ist Original Sin 2 genau das Richtige für euch! Hier könnt ihr euch nach Herzenlust austoben und herumexperimentieren. ( 18 Euro , 60 Prozent reduziert)

, 60 Prozent reduziert) Baldur's Gate 2: Enhanced Edition: Wenn ihr einen Rollenspiel-Veteranen nach den besten Titeln aller Zeiten fragt, wird bei der Auflistung ziemlich sicher dieser Name fallen. Der Bioware-Klassiker ist nichts anderes als legendär und erschien 2013 in einer technisch modernisierten Fassung. Nostalgie-Feeling pur! ( 5 Euro , 70 Prozent reduziert)

, 70 Prozent reduziert) Ruined King: Rollenspiel im Legaue-of-Legends-Universum, in dem ihr die Geheimnisse des tödlichen schwarzen Nebels enthüllt. Wer bei der Namensnennung nun zuckt, kann aber aufatmen: Wie Steffi in ihrem Test festgestellt hat, ist das wirklich gute Rollenspiel nicht nur für LoL-Fans geeignet. (24 Euro, 20 Prozent reduziert)

12 15 Test Ruined King ist ein tolles Rollenspiel, nicht nur für Arcane-Fans

Gamedec: Isometrisches Singleplayer-RPG in dystopischem Cyberpunk-Setting. Euer Charakter kämpft jedoch nicht mit Waffen, sondern mit seinem messerscharfen Verstand, um finstere Komplotte aufzudecken. ( 24 Euro , 20 Prozent reduziert)

, 20 Prozent reduziert) Vampire: The Masquerade - Bloodlines: Für viele Jahre war das Vampir-Rollenspiel der Inbegriff eines technischen Debakels. Doch zahllose Patches der leidenschaftlichen Community haben den unter den vielen Bugs schlummernden Juwel freigelegt und kräftig aufpoliert. In Sachen Story und Atmosphäre ein echter Geheimtipp! (9 Euro, 50 Prozent reduziert)

10 7 Mehr zum Thema Vampire Bloodlines bekommt nach 18 Jahren weitere Fan-Updates

Kingdom Come: Deliverance: Historisch akkurates Mittelalter-RPG, in dem ihr als Landei namens Heinrich eine bömische Landschaft im Jahre 1403 durchstreift. Wer Wert auf abwechslungsreiche Quests und viel Realismus legt, sollte sich den Titel näher anschauen. ( 9 Euro , 70 Prozent reduziert)

, 70 Prozent reduziert) The Forgotten City: In diesem Mystery-Rollenspiel erkundet ihr eine römische Stadt und betreibt Detektivarbeit, um ein Verbrechen aufzuklären. Gewalt ist eine Lösung - aber sicher nicht die beste. Vielmehr gilt es, aufmerksam Gespräche zu führen und moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen. ( 19 Euro , 25 Prozent reduziert)

, 25 Prozent reduziert) Jade Empire: Rollenspiel von Bioware im alten Japan, das ... moment, bitte was? Wer jetzt stutzt, wird verstehen, weshalb wir den Titel in unsere Empfehlungen aufgenommen haben. Das Spiel ging schon zum Release im Jahre 2005 unter, obwohl es sich qualitativ nicht vor anderen Titeln des Studios verstecken muss. Wer auf fernöstlichen Flair und Kampfkünste steht, sollte jetzt zuschlagen. (3 Euro, 74 Prozent reduziert)

Unsere Empfehlungen im Preisvergleich

Zum Abschluss gibt's noch unsere gewohnte Preisvergleichs-Tabelle, die euch die Preise der Spiele in den gängigsten Stores anzeigt. Dadurch könnt ihr für euch das günstigste Angebot heraussuchen.