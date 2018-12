Die »...des-Jahres«-Zeit des Jahres ist angebrochen, sowohl für Videospiele mit den Game Awards 2018 am 7. Dezember, als auch bei jeder Bäckerei mit großen Ambitionen. Und auch die Mobile-Sparte hat ihre eigenen Awards.

So veröffentlichte Google Listen der beliebtesten Spiele für Mobile Geräte des Jahres. PUBG Mobile kann dabei den Titel des beliebtesten Mobile-Spiels 2018 auf der Android-Plattform verbuchen. Mit 100 Millionen verzeichneten Downloads ist dabei die Rechnung von PUBG-Entwickler Bluehole voll aufgegangen.

Der koreanische Entwickler hatte für die Realisierung der Smartphone-Fassung des Battle-Royale-Shooters den chinesischen Techriesen Tencent ins Boot geholt. Im Reich der Mitte, dem größten Spielemarkt der Welt, ist Mobile als Spieleplattform weit verbreitet und beliebt. Und auch Battle Royale erlebte mit Playerunknown's Battlegrounds und dessen Erfolg in China gehörig Aufwind.

Clash Royale als Nutzer-Liebling, Life is Strange für Innovation

Zum Gewinner des Nutzer-Votings Game-Wahl 2018 erklärte Google das Echtzeit-Strategiespiel Clash Royale. In diesem Spiel tritt man unterwegs im 1v1 gegen einen anderen Spieler an. Die Duellanten versuchen, die Basis des Gegners zu zerstören, indem sie eine Reihe von Karten aufs Spielfeld bringen, die sich als Kampfeinheiten materialisieren.

Die besten Gelegenheitsspiele 2018 im Google Play Store heißen Die Sims Mobile, Orbia, Murder in the Alps, Faraway 3: Arctic Escape und Candy Crush Friends Saga. Unter den innovativsten Mobile-Spielen des Jahres sind Gorogoa, Hero Hunters, Battlelands Royale, Umiro und Life is Strange Mobile gelistet.

Bei den besten mobilen Wettkampfspielen 2018 wird PUBG Mobile natürlich ebenfalls geführt, zusammen mit Dragon Ball Legends, Asphalt 9 Legends, Lineage 2: Revolution und Badland Brawl. Zum Schluss nannt Google noch die beliebtesten Indie-Spiele 2018 im Mobile-Sektor: Returner 77, Reigns: Game of Thrones, Alto's Odyssey, Cube Escape: Paradox und Evoland 2.

