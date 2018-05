PUBG Mobile - Laut Tencent rund 10 Millionen Spieler täglich

Battle Royale funktioniert nicht auf mobilen Plattformen? Wer derartiges bei der Ankündigung von PUBG Mobile dachte, wird jetzt eines Besseren belehrt. Wie Publisher Tencent und die PUBG Corp. bekannt geben, kommt das Touchscreen-Gerangel ums Chicken Dinner auf mittlerweile 10 Millionen tägliche Spieler, und zwar ohne die chinesischen Mobile-Spieler mitzuzählen.

In weniger als einer Woche nach dem Release am 19. März 2018 gehörte PUBG Mobile bereits in mehr als 100 Ländern zu den am meisten heruntergeladenen Spielen. Die Macher verkünden außerdem stolz, dass sie bei den Google Play Awards 2018 zum »Best Breakthrough Hit« und »Best Community Building Game« nominiert worden sind. Kein anderes Spiel schaffte bei den Awards zwei Nominierungen.

Ebenfalls interessant: Take-Two will Battle-Royale-Trend nicht hinterherlaufen

Zweite Karte seit kurzem spielbar

Mit dem letzten Update für PUBG Mobile wurde auch die Wüsten-Karte Miramar hinzugefügt. Im Hauptmenü könnt ihr euch seitdem entweder für Erangel, Miramar oder eine Zufallsauswahl entscheiden. Daneben gab es auch einige kleinere Verbesserungen wie auswählbare Regionen. Hier findet ihr unsere Übersicht zum neuesten PUBG-Mobile-Patch.

Übrigens: Konkurrent Fortnite ist auf Handy und Tablet nicht minder erfolgreich und stieß ebenfalls auf großes Interesse. Allein in den ersten vier Tagen nach Release gaben Spieler 1,5 Millionen US-Dollar für kosmetische Items aus.