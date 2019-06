Die Gerüchte sind wahr: Google Stadia wird diese Woche auf einem Event genauer vorgestellt; zur Streaming-Plattform werden alle Infos wie Launch-Termin, unterstützte Spiele und natürlich der Preis von Google Stadia bekanntgegeben. Dazu veranstaltet Hersteller Google am 6. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit Stadia Connect.

Die Ankündigung der Show leakte bereits vorab zusammen mit einem der Spiele, die dort gezeigt werden sollen: Baldur's Gate 3 wird auf der Stadia-Connect-Show gezeigt. Wer zusehen möchte, kann das von zu Hause aus: Das Google-Stadia-Event wird im Livestream gezeigt. Und zwar noch vor der E3 nächste Woche, denn wie Google es ausdrückt: »Manche Neuigkeiten sind zu wichtig, um bis zur E3 zu warten.«

Some news can't wait for #E3.



Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more ? https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k