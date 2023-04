Gord, das düstere Fantasy-Aufbauspiel mit Witcher-Feeling, kommt diesen Sommer raus

Das Feuer wärmt euer Völkchen in Gord, während düstere Gestalten ihnen nach dem Leben trachten.

Was kommt dabei heraus, wenn ehemalige Entwickler von Frostpunk und The Witcher 3 zusammen ein Spiel entwickeln? Recht einfach: ein Quasi-Witcher-Aufbau(Rollen)spiel voller Mythen, Legenden und reichlich Mühsal im Nachgang einer Siedlungsgründung namens Gord.

Wir stellten euch den spannenden Titel bereits 2021 einmal vor. Die Zeit seitdem haben die Entwickler anscheinend produktiv genutzt, denn mit einem neuen Trailer verraten sie nun, dass das Spiel auf Steam für PC sowie auf den Next-Gen Konsolen im Sommer diesen Jahres erscheinen soll.

2:35 Gord: Trailer zum düsteren Fantasy-Aufbauspiel erzählt von Mysterien - und verrät Releasezeitraum

Der Spieletitel ist übrigens Programm und überlebensnotwendig zugleich: Gord benennt in osteuropäischen Gebieten eine hölzerne Verteidigungsanlage aus dem Bronzezeitalter. Und solch eine erbaut ihr inmitten eines düsteren Waldes, um eine erste Barriere vor den Unholden im Geäst euer Eigen zu nennen.

Einen ersten zusammenhängenden bildhaften Eindruck vom Gameplay liefert euch auch das folgende Video, das die Entwickler im vergangenen Jahr veröffentlicht haben:

16:09 Gord: 16 Minuten Gameplay zeigen atmosphärischen Aufbau und eklige Monster

Ausflüge in den Wald: Ähnlich wie in Frostpunk, aber mit weit mehr Kontrolle über eure Leute, erkundet ihr eure Umgebung. Denn der dunkle Wald ist nicht nur bedrohliche Kulisse, sondern relevanter Spielraum. Hierhin führen euch zum Beispiel die zahlreichen Quests, die ihr auch in pausierbaren Echtzeitkämpfen mit euren Soldaten absolviert.

Einige weitere ausgewählte Facetten des Titels sind:

Euer Gord wächst mit der Siedlung in ihm: Aus einem bescheidenen Dorf wird im Verlauf einer Partie eine wehrhafte Festung, die von allerlei bedroht wird: Monster, andere Stämme und mysteriöse Mächte, die in den Wäldern im Umkreis eurer Heimstatt lauern.

Ein Vernunft/Wahnsinn-System will stets beachtet werden. Krankheit, Hunger oder das Dahinscheiden von Angehörigen kann eure Einwohner auf unterschiedliche Weisen ins Unglück treiben.

Ein Szenario-Modus lockt mit prozedural generierten Leveln und etlichen Optionen, mit denen ihr das freie Spiel nach Belieben feinjustieren könnt. Dabei sind Startressourcen, Aufbau eurer ersten Schar an Mannen und Frauen sowie deren Level noch die simpleren Regler.

Sind eure Äxte scharf? Seid ihr bereit, euch den Gefahren der slawischen Mythenwelt zu stellen oder winkt ihr ab? Freut ihr euch auf diese doch recht frische Kombination von Setting und Spielart? Oder meint ihr, dass das eher nicht passt? Und welche Entwickler von auf den ersten Blick grundverschiedenen Spielen sollten mal was zusammen auf die Beine stellen? Schreibt uns die Antworten gerne in die Kommentare!