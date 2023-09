Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Oktober 2023

Die neuen Spiele im Game Pass im Oktober 2023 lassen fiesen Schurken das Blut in den Adern gefrieren.

Beim Xbox Game Pass ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. In diesem Monat könnt ihr euch über ein Open-World-Superhelden-Spiel freuen, das besonders online mit einem Freund oder einer Freundin Freude bereitet. Allerdings wird es auch wieder einige Abschiede geben.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur wenige Titel bekannt, die im Oktober zu Microsofts Spielebibliothek dazustoßen. Lediglich zwei Stück sind es bisher, doch die sind durchaus interessant. Welche Titel den Game Pass verlassen werden, ist sogar noch gar nicht bekannt. Aber macht euch keine Sorgen, sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr es hier.

Highlight: Gotham Knights

11:36 Gotham Knights - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Genre: Open-World-Action | Entwickler: Warner Bros. Games Montreal | Release: 21. Oktober 2022 | Im Game Pass ab: 3. Oktober 2023

Batman ist tot. Doch wer denkt, dass dadurch Anarchie in Gotham City ausbrechen würde, ist falsch gewickelt. Denn der dunkle Ritter hat vorgesorgt und über die letzten Jahre einige rechte Hände gesammelt. Diese haben sich inzwischen zwar längst von ihrem Mentor entfernt und eigene Persönlichkeiten aufgebaut. Nun müssen sie in seine Fußstapfen treten.

In dem Open-World-Actionspiel Gotham Knights schlüpft ihr wahlweise in die Rolle von Nightwing, Red Hood, Batgirl oder Robin und beschützt eure Heimatstadt vor skrupellosen Bösewichten. Besonders die übermenschlichen von ihnen dürften eingefleischten Batman- und DC-Fans mehr als bekannt sein. Zwar ist der Joker nicht mit an Bord, jedoch andere legendäre Schurken wie Harley Quinn und Mr. Freeze.

Weitere neue Spiele im Oktober 2023

3. Oktober

The Lamplighter’s League: Ein rundenbasiertes Strategiespiel mit komplexer Handlung aus dem Hause Paradox Interactive. (PC, Konsole und Cloud)

1:53 Die Rundentaktik The Lamplighters League vermittelt pures Indiana-Jones-Feeling mit mehr Fantasy

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Oktober 2023

Noch sind keine Abgänge für den Monat bekannt. Sobald sich das ändert, werden die betroffen Titel hier hinzugefügt.

