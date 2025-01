Gothic: A Shadow's Quest enthüllt - Offizielle Brettspiel-Umsetzung kommt per Crowdfunding-Kampagne

Mit Gothic: A Shadows Quest gibt es die Rückkehr kommt die Rückkehr ins Minental auch zum Anfassen.

Wir wissen noch gar nicht, wann endlich das heiß erwartete Gothic Remake erscheint, da wird bereits der nächste Ableger angekündigt. Die Rede ist von A Shadow's Quest. Das könnt ihr jedoch nicht auf euren PCs und Konsolen spielen, sondern auf eurem Wohnzimmertisch - schließlich ist es ein Brettspiel.

So habt ihr das Minental noch nie erkundet

Allein oder mit bis zu drei Freunden schlüpft ihr in die Rolle eines Schattens, einem aufstrebenden Anhänger des Alten Lagers, der es in der Kolonie zu Ruhm bringen will. Die Geschichte von A Shadow's Quest spielt zeitlich vor der Ankunft des Namenlosen Helden, jedoch im selben Minental.

Quests, Kämpfe, Handeln (natürlich mit Erz!) und Entdeckungen - all das soll sich anfühlen wie die legendäre Strafkolonie. Ihr wählt aus acht Hintergrundgeschichten sowie acht Archetypen wie Magier oder Schwertkämpfer, um das Abenteuer so zu erleben, wie ihr es wollt. Jeder Durchlauf besteht aus mehreren Quests und einer besonders schweren Elite-Quest zum Abschluss.

Das Spielsystem basiert auf klassischen Rollenspielen und der Erfolg eurer Handlungen wird durch gewürfelte Talentproben mit einem W8 entschieden. Neben klassischen Missionen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad gibt es außerdem die Option, eine Person zur Spielleitung einer Gruppe zu ernennen, die so als Erzähler oder Gegenspieler dienen kann. Also wie in einem klassischen Pen&Paper!

So bekommt ihr das Spiel: Finanziert werden soll das Spiel über die Crowdfunding-Plattform Gamefound. Dort könnt ihr dem Spiel jetzt schon folgen. Die Kampagne startet jedoch zu einem späteren Zeitpunkt und auch erst dann könnt ihr das Spiel dort kaufen.

Wie viel A Shadows Quest kosten soll und ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch über andere Plattformen erwerbbar sein wird, ist bisher nicht bekannt. Letzteres wird jedoch bereits in Betracht gezogen.

Keine Lust zu warten? Das ist gar kein Problem! Denn Fans haben bereits jetzt ein Gothic-Pen&Paper-Spiel entworfen, das ihr bereits jetzt spielen könnt. Und das sogar völlig kostenlos!