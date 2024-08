Gothic Remake: Nach dem ersten Gameplay herrscht Hochstimmung in der GameStar-Community

Das Gothic Remake spielt grafisch natürlich ein paar Ligen über dem Original. Der Typ hier dürfte der aufgehübschte Lee sein.

Bald riskieren wir unseren Hintern wieder im Minental von Khorinis, für ein paar Brocken Erz. Das Gothic Remake soll in absehbarer Zeit erscheinen, irgendwann vor April 2025 soll es soweit sein. Und endlich haben wir auch Gameplay gesehen, mit Kämpfen, Erkundung, Tauchgängen und Kletterpartie.

Wir wollten von euch wissen, wie euch die fünf gezeigten Minuten gefallen haben und euer Urteil fällt eindeutig aus: Er. Ist. Zurück!

So habt ihr abgestimmt

51 Prozent von euch sagen: Schaut schon ziemlich gut aus!

37 Prozent sind sogar richtig begeistert vom Gameplay.

6 Prozent fanden es mittelmäßig.

Nur jeweils 1 Prozent von euch haben mit »Gefällt mir nicht wirklich« und »Absolute Katastrophe« abgestimmt.

Immerhin 52 Leuten ist das alles egal, solange sie nur in Ruhe ihr Sumpfkraut rauchen können. Grüße an die Bruderschaft des Schläfers in unseren Kommentaren!

Klar zu erkennen: Das neue Gameplay kommt bei euch um Welten besser an als der berüchtigte spielbare Teaser damals. Das Minental sieht fast genauso aus wie damals anno 2001, nur in viel schöner. Was bisher an spielerischen Neuerungen bekannt ist (Klettern, besseres Crafting) scheint sich harmonisch einzufügen.

4:23 Endlich Premiere für das Gothic Remake! Hier sind über 4 Minuten echtes Gameplay

Autoplay

Neben den blanken Zahlen ist aber natürlich vor allem spannend, was ihr in den Kommentaren zu sagen hattet. Schauen wir mal rein!

»Genauso muss Gothic aussehen«

Plus-Leser KAEPS133 hätte sich gewünscht, in den Spielszenen das finale User Interface zu sehen. Laut einigen anderen Kommentaren steht er damit nicht allein da:

Irgendwie hätte ich doch gerne etwas Gameplay im Gameplaytrailer gehabt. HUD an und einfach mal 'uncut' gameplay. Ich weiß immer noch nicht wie das Spiel funktionieren soll und wie gameplay wirklich aussieht. Sprechen von einem tollen Kampfsystem aber gezeigt wird nahezu nichts.

Soweit wir die Entwickler verstanden haben, wird das UI im Spiel ausgeblendet, wenn es gerade nicht gebraucht wird (weil euch zum Beispiel ein Scavenger Stücke vom Lebensbalken wegpickt). Uns interessiert aber natürlich ebenfalls, wie die Anzeigen aussehen!

Lazygraf gefällt, was zu sehen war:

Ehrlich gesagt bin ich hyped! Die Welt sieht fantastisch aus, genau so muss Gothic in einer "realeren" Grafik aussehen! Kampfsystem wuchtig und man konnte auch sehen wie der Held die Waffe mit beiden Händen genommen hat was natürlich an das System vom ersten Teil erinnert. Was man bei der Magie gesehen hat macht mich richtig happy. die war immer ein bisschen klobig von der Steuerung und sieht nun richtig toll und flüssig aus. (...)



Jetzt muss noch einen richtig gute und raue deutsche Synchro her! :-D

Die deutsche Synchro kommt auf jeden Fall, die Entwickler haben laut eigener Aussage versucht, auch Originalsprecher an Bord zu holen. Sobald es Infos gibt, welche Stimmen am Start sind, verraten wir es euch natürlich!

Generell gefällt vielen die originalgetreue Umsetzung. Auf etwas Skepsis stößt das Kampfsystem. Das soll ausdrücklich langsam ausfallen, was sich für viele nach dutzenden actiongeladenen AAA-Titeln ungewohnt anfühlen dürfte. Zwischen langsam und klobig ist aber natürlich noch mal ein himmelweiter Unterschied – wie es sich dann im fertigen Spiel anfühlt, wissen wir erst, wenn wir selbst Hand anlegen können.

Vielen Dank für eure fleißige Teilnahme und die spannenden Diskussionen! Auch bei uns in der Redaktion haben wir natürlich besprochen, wie uns das Gezeigte gefällt. Erstmal sind wir positiv gestimmt, auch wenn es für eine finale Beurteilung natürlich viel zu früh ist.

So manches Redaktionsmitglied soll schon heimlich zum Schläfer beten, dass es irgendwann auch ein Remake von Gothic 2 geben möge (Baal Steffi lässt grüßen).