»Das ist komplett unrealistisch!« - Ein winziges Detail im neuen Gothic-Gameplay versetzt HandOfBlood in Rage

Das Bogenschießen im neuen Gothic Remake gefällt HandOfBlood derzeit offenbar so gar nicht.

Das erste Gameplay zum heiß ersehnten Gothic Remake ist da und stößt in weiten Teilen der Community auf Wohlwollen. Auch bekannte Youtuber wie der bekennende Gothic-Fan HandOfBlood haben sich bereits zum gezeigten Bildmaterial geäußert und lobende Worte für die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers gefunden.

Vor allem die schicke Beleuchtung und die schonungslose Darstellung des Lagerlebens in der Minenkolonie konnten beim Streamer Begeisterung hervorrufen. Allerdings stoßen nicht alle Szenen in dem neuen Gameplay-Video bei HandOfBlood auf Gegenliebe.

Denn ein kleines Detail versalzt dem Spandauer Streamer die Suppe gehörig: Das Bogenschießen.

Mehr zum Thema Bogenschießen in Avatar: Völliger Blödsinn oder kann man wirklich mit Pfeilen gegen Mechs gewinnen? von Stephanie Schlottag

Du kannst so gar nicht treffen

In seinem rund einstündigen Analysevideo zum neuen Gothic-Gameplay nimmt HandOfBlood den Trailer minutiös auseinander und geht dabei auch auf vermeintlich unwichtige Feinheiten ein. Höhlenerkundung, das wuchtige Waffenhandling und eben das Bogenschießen. Denn das stört Hänno zum jetzigen Zeitpunkt gewaltig.

Laut dem Youtuber ist die im Video gezeigte Schießtechnik (siehe etwa 2:10 in unserer Preview) schlicht falsch, da sie kein genaues Treffen ermögliche. HandOfBlood ist in seiner Freizeit selbst Bogenschütze beim TSV Spandau und bringt daher einiges an Vorwissen zum korrekten Bogenhandling mit.

8:53 Das zeigt das erste Gothic-Remake-Gameplay

Autoplay

Konkret kritisiert Hänno, dass der namenlose Held beim Bogenschießen nicht ankert - also die rechte, ziehende Hand an einem festen Punkt im Gesicht anlegt. Ziehe man den Bogen einfach auf und schieße ab, ohne zu ankern, könne man den Bogen nicht ruhig halten und entsprechend auch nicht treffen. Die gezeigte Technik sei daher vollkommen unrealistisch .

Im Wortlaut wird der Sportschütze noch deutlicher:

Bogenschießen funktioniert nur, wenn man eine saubere Technik hat. Den Bogen muss man stabilisieren, denn der braucht ja ordentlich Zuggewicht, um mit seinen Pfeilen auch was zu durchschlagen. Entsprechend ist der schwer zu ziehen. Jeder Bogenschütze cringed hier weg, das ist so ne absolute Katastrophe. So schießt niemand. Da überleg ich mir nochmal, ob ich wirklich mit dem Bogen spielen will. HandOfBlood

Auch der gezeigte Rückenköcher erntet die Kritik des Streamers: Denn wolle man sich bücken, etwa um Loot oder benutzte Pfeile aufzuheben, würden alle Pfeile auf dem Rücken herausfallen. Ein Köcher gehöre einfach an die Hüfte, jeder erfahrene Bogenschütze wisse das.

Scherzhaft merkt Hänno abschließend an, er müsse da wohl nochmal Publisher THQ kontaktieren, um ein paar Sachen übers Bogenschießen klarzustellen.

Ihr braucht mehr Neuigkeiten aus der Minenkolonie? Dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr eine Auswahl unserer beliebtesten Texte zum kommenden Gothic-Remake.

Was haltet ihr von gezeigten Gothic-Gameplay? Stören euch Feinheiten wie die Bogenschießtechnik in Videospielen? Schreibt es uns in die Kommentare!