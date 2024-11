Neue Bilder aus dem Gothic Remake verraten mehr, als es anfangs scheint

Der jüngste offizielle Screenshot zum Gothic Remake zeigt die Reisfelder im Neuen Lager.

Das spanische Studio Alkimia Interactive versucht sich derzeit an einer Neuauflage des legendären Gothic von 2001. Gothic Remake soll kommendes Jahr erscheinen – laut Geschäftsbericht von Publisher THQ Nordic bis zum 1. April 2025.

Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bevor es zu neuen Abenteuern ins Minental geht. Jüngst haben die Entwickler bei Steam einen neuen Screenshot hochgeladen – und einige inoffizielle kursieren in Fan-Foren.

Das ist das Bildmaterial

Die Entwickler veröffentlichten diesen Screenshot bei Steam.

Auf dem offiziellen Screenshot sind die Reisfelder der Gefangenenkolonie zu sehen. Links liegt eine zunächst breit angelegte Terrasse, die sich nach oben hin verjüngt, bis sie an einer Holzmauer endet. Rechts davon, in der Bildmitte, steht eine Hütte, an der ein Pfad entlangläuft, der zum Eingang des neuen Lagers führt.

Am rechten Bildrand sind weitere Reisfelder angelegt, die zum Teil im Schatten liegen. Die Entwickler schreiben dazu in ihrem Post:

Über die Felder wacht der Reisherr, einer der Gründer des Lagers, mit seinem treuen „Hund“ Lefty, der für Ordnung sorgt und alle Anzeichen von Ungehorsam unterdrückt. Sie sorgen auch dafür, dass alle Bauern genug Wasser haben, um weiterarbeiten zu können. Die Reisernte ist das Rückgrat der Wirtschaft des Lagers, denn sie ermöglicht die Herstellung von Reisschnaps, einem in der ganzen Kolonie sehr gefragten Produkt. Doch unter den Arbeitern macht sich Unzufriedenheit breit. Viele von ihnen sind desillusioniert von dieser Lebensweise und bereit für eine Veränderung.

Wie das Gothic Remake in Bewegung aussieht, seht ihr in unserem Video:

13:54 So sieht das Gothic Remake wirklich aus und das sind die Neuerungen

Inoffizielles Bildmaterial

Neben dem offiziellen Bild kursieren noch weitere Screenshots in Fanforen. Die stammen von einer polnischen Gothic-Fanseite. Das Material soll dabei Grafiken zeigen, die nach Abschluss der Nyras-Demo angezeigt, aber im dazugehörigen Trailer weggelassen wurden.

Was auf den Bildern zu sehen ist:

Ein Bild soll das Orkdorf zeigen, mit Zelten und Türmen in einer felsigen Landschaft. Ein weiteres Foto soll den Strand unterhalb des Turms der Nebel mit dem Schiffswrack zeigen. Dessen Rumpf ist in der Mitte geborsten. Das Heck des Schiffs liegt dabei etwas erhöht – unterhalb der Takelage ist eine Lichtquelle zu sehen, vielleicht von einem Feuer. Im Vordergrund kann man einen Waran erblicken, der mit gefletschten Zähnen und einem aufgestellten, roten Rückenkamm bedrohlich aussieht. Ein dritter Screenshot zeigt eine von Bäumen umgebene Hütte. In einem der Fenster brennt eine Lampe, während vor der Tür auf mehreren Gestellen Tierhäute aufgespannt sind. Fans äußern in einem Forum die Vermutung, dass es sich dabei um Cavalorns Hütte handeln könnte.

Auch die anderen Screenshots werden von den Fans diskutiert. Viele Kommentare beziehen sich dabei allerdings auf ein Video, das in dem Forum geteilt wurde.

Das Video soll noch weitere Szenen gezeigt haben, unter anderem eine Bergfestung mit Harpyien und einem Steingolem, die Trollschlucht und Nahaufnahmen von unterschiedlichen Charakteren. Mittlerweile wurde das betreffende YouTube-Video aber auf Bitten THQ Nordics gelöscht.

Erst im Oktober kündigte Publisher THQ Nordic an, dass die Musik für das Gothic Remake von Kai Rosenkranz komponiert wird. Der zeichnet sich bereits für den Soundtrack der Rollenspiel-Klassiker Gothic 1-3 verantwortlich.

Auf Social Media feierten Serienfans die Rückkehr des Star-Komponisten. Und auch Rosenkranz schrieb, was die Rückkehr zu dem Projekt für ihn persönlich bedeute: »Gothic ist das wichtigste Projekt meiner Laufbahn«.