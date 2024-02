Ein neues Action-Rollenspiel erreicht auf Steam sensationelle Spielerzahlen

Granblue Fantasy wird oft mit Monster Hunter verglichen, geht aber einen ganz eigenen Weg.

Das Jahr 2024 geizt bisher nicht mit Überraschungen. Erst entfacht Palworld über Nacht in Millionen von Menschen masochistische Pokémon-Fantasien, jetzt stolpert gleich der nächste Überraschungshit durch die Tür: Granblue Fantasy: Relink.

Das japanische Action-Rollenspiel boxt zwar nicht ganz in der Gewichtsklasse eines Palword, das aktuell auf Platz 1 der meistgespielten Steam-Spiele thront, aber Granblue Fantasy erreicht dennoch sensationelle 113.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler - und zumindest aktuell hält es diesen Wert ziemlich stabil.

Mit 84 Prozent positiven Reviews zeigt sich eine überwiegende Mehrheit der über 10.000 Steam-Rezensenten außerdem sehr angetan von Relink. Also klären wir für euch ganz fix, was sich hinter Granblue verbirgt und warum es die Leute so sehr begeistert.

Was ist Granblue Fantasy: Relink?

Granblue Fantasy: Relink ist Teil eines Franchises, das hierzulande kaum wer kennt. Ursprünglich startete Granblue als Browser- und Handyspiel 2014, über Jahre erschienen Animeserie, Manga und hier und da ein Spinoff, beispielsweise das ziemlich coole Fighting Game Granblue Fantasy Versus 2020 sowie dessen Nachfolger Granblue Fantasy Versus: Rising im Dezember 2023.

2:01 Granblue Fantasy: Relink zeigt im Gameplay-Trailer, wieso es auf Steam abgeht wie eine Rakete

Parallel zu all diesen Releases befindet sich seit acht Jahren Granblue Fantasy: Relink in Entwicklung, das wohl ambitionierteste Projekt des Granblue-Universums, ein hochkarätiges Action-Rollenspiel für die großen Konsolen, an dessen Release schon so mancher Skeptiker nach all den Jahren nicht mehr glauben wollte.

Nun ist Relink da - und klingt auf den ersten Blick recht generisch: Als Held oder Heldin macht ihr euch gemeinsam mit eurer Crew in einer Fantasywelt an Bord eines Luftschiffes auf, um ein sagenumwobenes Land zu finden und auf dem Weg allerlei Quests zu erledigen.

In puncto Gameplay liegt Relink irgendwo zwischen Monster Hunter World, Genshin Impact und Tales of Arise: Ihr kloppt euch durch recht große Missionsareale, verhaut in Echtzeit riesige Monster mit allerlei Spezialfähigkeiten, wahlweise solo oder im Koop für bis zu vier Leute.

Granblue Fantasy: Relink entfaltet aber seine ganz eigene Magie. Es ist eine optimistische, unheimlich gutaussehende Abenteuergeschichte ohne große Schnörkel mit sehr coolen spielbaren Charakteren - oder kurzgesagt: Das Spiel fetzt einfach wie Bolle.

Was in den Steam-Kommentaren besonders positiv auffällt: Granblue Fantasy: Relink verzichtet trotz seines Genshin-Looks komplett auf Mikrotransaktionen. Ihr könnt die Story des Spiels in rund 14 Stunden durchzocken, danach erwartet euch ein gigantisches Endgame mit Hunderten neuen Quests, die euch allesamt keinen Cent jenseits der 60 Euro Grundpreis kosten. Allerdings sind DLC-Erweiterungen geplant, die euch eventuell zur Kasse bitten.