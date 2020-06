Was Leaks für letzte Woche prophezeiten, tritt nun verspätet ein: Der Epic Store verschenkt Ark: Survival Evolved. Aber dabei bleibt es nicht - zusätzlich könnt ihr euch auch das Neogeo-Kampfspiel Samurai Shodown gratis sichern.

Wir fassen zusammen, was ihr über die Aktion wissen solltet - also wie lange sie dauert, was Ark: Survival Evolved enthält und wie ihr euch die beiden Spiele überhaupt sichert.

Info zur Server-Verfügbarkeit, Stand 18:50: Die Server-Probleme bei Epic, wie sie bei den Gratis-Aktionen zu GTA 5 und Civ 6 auftraten, scheinen behoben. Wir konnten uns Ark und Samurai Shodown auf mehreren Rechnern problemlos sichern.

Ark kostenlos im Epic Store: Alle Infos

Von wann bis wann gilt die Aktion?

Die Aktion läuft vom 11. Juni 2020 um 17:00 Uhr bis zum 18. Juni 2020 um 17:00. Wenn ihr euch Ark (und Samurai Shodown) in diesem Zeitraum schnappt, gehören die Spiele dauerhaft euch. Es handelt sich also nicht um zeitlich begrenzte Gratis-Versionen.

Was passiert nach Ablauf der Woche? Ark startet startet ab 18. Juni im regulären Verkauf des Epic Store für rund 55 Euro. Damit kostet es genauso viel wie auf Steam. Gleiches gilt für Samurai Shodown, das ansonsten 40 Euro kostet. Die PC-Version von Samurai Shodown ist Epic-exklusiv.

Was bietet die Gratis-Version von Ark?

Ark als Basis-Version: Bei Epic gibt's lediglich die Basis-Edition von Ark geschenkt. Zusätzlich kostenlos könnt ihr euch auf Epic aber auch die folgenden DLCs sichern:

Die Spielwelt The Center

Die Spielwelt Ragnarok

Die Spielwelt Valguero

Die Spielwelt Crystal Isles

Das Ark-Modkit

Das steckt nicht drin: Die weiteren vier Addons, inklusive der neuesten Ark-Erweiterung Genesis als Season Pass, sind nicht in der kostenlosen Version enthalten. Sie können im Epic Store zusätzlich erworben werden.

Wenn ihr nicht wisst, ob das Survival-Spiel überhaupt etwas für euch ist, könnt ihr unseren GameStar-Test zu Ark: Survival Evolved lesen:

So ladet ihr die Spiele im Epic Store herunter

Keine Zwei-Faktor-Autorisierung mehr: Ihr benötigt keine Zwei-Faktor-Autorisierung (2FA) mehr, um kostenlose Spiele im Epic Store zu erhalten. Dieses Verfahren war laut Epic nur zeitweise aktiv, um Nutzer zu ermuntern, die zusätzliche Sicherheitsfunktion zu aktivieren.

So sichert ihr euch Ark & Samurai Shodown: Ihr könnt die Spiele jeweils einzeln im Epic Launcher eurer Spiele-Bibliothek hinzufügen. Im auftauchenden Bildschirm »kauft« ihr das Spiel nun für 0,00 Euro. Danach gehören die beiden Titel euch.