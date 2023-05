Neue Lebenssimulation wirkt wie Stardew Valley, verbirgt aber ein mörderisches Geheimnis

Grave Seasons sieht niedlich und friedlich aus, aber es ist nicht alles wie es scheint ...

Spiele müssen sich nicht immer vollkommen neu erfinden. Manchmal kann auch schon eine gelungene Mischung verschiedener Themen und Genres eine gute Idee sein. Die Lebenssimulation Grave Seasons macht mit einem interessanten Konzept neugierig: Hier dürft ihr euch in einem idyllischen Dorf à la Stardew Valley einnisten, aber es droht eine tödliche Gefahr.

Wie funktioniert Grave Seasons?

Zunächst wirkt alles ganz friedlich: Ihr zieht in ein kleines Dörfchen und baut eure eigene Farm auf. Wie in vergleichbaren Spielen erweitert ihr euer Haus, legt Felder an, geht Angeln und kümmert euch um eure Tiere. Außerdem lernt ihr die Dorfbewohner kennen und dürft versuchen, gute Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Es ist sogar möglich, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Doch das ist nur die Hälfte des Spiels, denn schnell erkennt ihr, dass hier etwas nicht stimmt.

In einem Journal könnt ihr eure Beziehung zu den Dorfbewohnern überprüfen, aber warum ist jemand durchgestrichen?

Denn jedes Mal, wenn ihr ein neues Spiel startet, wird ein zufälliger Dorfbewohner zum Killer, der nicht aufhört, bevor eure gesamte Nachbarschaft die Radieschen von unten ansieht. Wie die Chefentwicklerin im Gespräch mit Rock Paper Shotgun verrät, müsst ihr etwa die Hälfte der Zeit im Spiel damit verbringen, den Mörder aufzuspüren und sein Treiben zu beenden.

Grave Seasons befindet sich erst seit kurzem in der Entwicklung, weshalb es noch kein Releasedatum und nur wenige Infos zum Spiel gibt. Zwei spannende Details kennen wir aber noch:

Ob Versehen oder Ermittlungsstrategie, es kann auch passieren, dass wir ausgerechnet mit dem Verbrecher im Dorf eine Beziehung eingehen. Es gibt übernatürliche Elemente: Offenbar stehen übernatürliche Kräfte mit den Morden in Verbindung. Was das genau bedeutet, wurde bisher nicht genauer ausgeführt.

Wie gefällt euch die Idee einer Mischung aus idyllischer Lebenssimulation und Dorf-Krimi? Würdet ihr gerne ein Stardew Valley mit düsterem Twist spielen, oder wollt ihr euch lieber ganz ohne mysteriöse Morde vom anstrengenden Alltag erholen? Und was erhofft ihr euch von Grave Seasons? Schreibt es gerne in die Kommentare!