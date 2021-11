Greifhaken-Glitch in Battlefield 2042 hebelt alle Naturgesetze aus

Dass Battlefield 2042 einige futuristische Technologien mitbringt, war ja schon lange bekannt - es spielt schließlich auch ein paar Jährchen in der Zukunft. Aber was der Greifhaken gerade leistet, stellt alle anderen militärischen Errungenschaften in den Schatten. Damit könnt ihr euch nämlich sogar an Rauch und Wind festkrallen.

Natürlich ist das eigentlich nicht so vorgesehen, dahinter steckt garantiert ein Bug. Aber bis ein Patch den behebt, könnt ihr es ja trotzdem mal ausprobieren.

Sturm und Rauch

In Battlefield 2042 gelten derzeit offenbar andere Naturgesetze als in unserem Universum, wie dieses Video beweist. Der Greifhaken packt einen Tornado, der viele Meilen entfernt wütet - und der Spezialist, der daran hängt, fliegt einmal über die komplette Map, bis der Sturm ihn über die Levelgrenze hinaus zerrt.

Und damit ist noch nicht Schluss mit den skurrilen Greifhaken-Glitches. Denn das Werkzeug kann sich auch an Rauch festhalten, was ihr sogar taktisch ausnutzen könnt. Alles, was ihr braucht, ist eine Rauchgranate, die dann zum Ankerpunkt für den Haken wird. Auch dafür gibt's einen Videobeweis:

Im Moment ist diese Einsatzmöglichkeit sogar nützlicher als der eigentliche Zweck der Rauchgranaten. Die Tarnung kann nämlich durch einen Exploit ganz leicht komplett nutzlos gemacht werden.

Wie verwendet man den Greifhaken? Nur Spezialist Webster Mackay kann den Haken einsetzen. Standardmäßig aktiviert ihr das Werkzeug mit der Taste 3 auf eurem Keyboard. Ihr zielt einfach dorthin, wo ihr euch festkrallen wollt, dann werdet ihr zum Ziel gezogen. Besonders nützlich ist das, um schnell an Höhe zu gewinnen oder aus einer brenzligen Lage zu entkommen. Oder um einen Tornado zu jagen.

Wann und wie DICE diesen Glitch behebt, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise steckt der Fix schon im nächsten Update 3, das der bisher größte Patch sein soll und viele Verbesserungen verspricht.

Habt ihr euch schonmal vom Tornado mitziehen lassen? Oder sind euch andere Greifhaken-Glitches begegnet? Erzählt uns gerne in den Kommentaren davon. Und vergesst nicht, an unserer Umfrage zu Battlefield 2042 teilzunehmen!