Codemasters verschiebt Grid, obwohl es rechtzeitig fertig wird

Der vierte Teil von Codemasters' Rennserie Grid sollte eigentlich am 13. September 2019 erscheinen. Die Entwickler schieben den Release aber auf den 11. Oktober, um das erst im Mai enthüllte Mehrklassen-Autorennspiel besser bewerben zu können.

Codemasters gab die Änderung im offiziellen Blog bekannt. Käufer der Ultimate Edition erhalten wie gehabt drei Tage früheren Zugang per Early Access und dürfen damit ab dem 8. Oktober auf's Gaspedal treten.

Hier lest ihr die Übersetzung der Begründung für die Verschiebung von Codemasters:

"Nachdem GRID auf der diesjährigen E3 in Los Angeles mehrere Nominierungen und Auszeichnungen erhalten hat, darunter die Ernennung zum "besten Rennspiel" von Gameinformer und Dualshockers, wurde die Änderung vorgenommen, um einem Spiel, von dem wir sehr begeistert sind, mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Vielen Dank an unsere Community, dass ihr an dieser Begeisterung teilhabt, seit wir GRID im Mai vorgestellt haben. Wir wollen diesem geschichtsträchtigen Rennsport-Franchise ein ganz neues Kapitel hinzufügen.

Mit etwas mehr als drei Monaten bis zum Start werden unsere GRID- und Codemasters-Kanäle mehr Informationen und Gameplay sowie große Ankündigungen enthüllen, wobei in den nächsten Tagen weitere wichtige Nachrichten folgen werden."