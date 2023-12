GTA 6: Der Trailer ist jetzt verdammt nah - Rockstar kündigt genauen Starttermin an

Der Nachfolger zu GTA 5 rückt näher, bald erscheint der erste Trailer von GTA 6.

Rockstar hat soeben verkündet, wann genau der erste Trailer zu GTA 6 erscheint: Am kommenden Dienstag, den 5. Dezember 2023 um 15 Uhr deutscher Zeit ist es so weit! Das gab das Entwicklerstudio via X (früher Twitter) bekannt:

Teaser auf allen Kanälen

Der Trailer dürfte zeitgleich auf allen offiziellen Kanälen von Rockstar ausgespielt werden, ihr könnt ihn also sicherlich bei YouTube, Twitch und X anschauen. Ob es erstmal nur ein Cinematic-Video zur Einstimmung gibt oder wir direkt echtes Gameplay sehen - oder eine Kombination aus beidem? Sofern nichts mehr leakt, werden wir uns noch ein paar Tage gedulden müssen, um es zu erfahren.

In den Kommentaren unter dem Post sammeln sich natürlich sofort die ersten Memes und Jubelrufe der Fans, die seit Jahren auf den Nachfolger von GTA 5 warten und darauf hoffen, dass Rockstar mit dem neuen Teil wieder höchste Open-World-Maßstäbe setzt.

Wann erscheint GTA 6 denn aber endlich? Einen Release-Termin für das Spiel selbst gibt es noch nicht, laut Insider-Prognosen könnte es zwischen April 2024 und März 2025 soweit sein.

Schon die Ankündigung der Ankündigung des Trailers hatte im November Rekorde gebrochen: Der entsprechende X-Post von Rockstar war der bislang reichweitenstärkste Post im Gaming-Bereich. GTA 6 wird einer der wichtigsten Releases der nächsten Jahre und bei uns bleibt ihr natürlich immer auf dem Laufenden, was das Spiel angeht!

Hier lest ihr, was wir jetzt schon über das kommende Setting wissen und warum dieses Open-World-Spiel so bedeutend für die Branche wird:

Ihr seid natürlich auch persönlich gefragt: Hat euch der Hype um den ersten Trailer zu GTA 6 auch schon gepackt oder lässt euch die Aufregung kalt? Was erhofft ihr euch von Rockstars neuestem Teil der Reihe - oder was befürchtet ihr? Schreibt uns gern in die Kommentare, wie es bei euch aussieht und was ihr von der Ankündigung erwartet!