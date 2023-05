GTA 6 soll in einem Aspekt alles zuvor in der Branche Dagewesene übertreffen

Rockstar legt für GTA 6 wohl einen ganzen Batzen Geld auf den Tisch.

GTA 6 könnte das teuerste Videospiel aller Zeiten werden - damit ist zum Glück nicht der Kaufpreis gemeint, sondern die Entwicklungskosten. Mehrere Insider sprechen von einem Rekordbetrag, bei dem sogar Star Citizen bescheiden anmutet.

Die Infos sind allerdings nicht offiziell bestätigt, auch wenn die Leaks von bekannten und als zuverlässig bekannten Quellen stammen (etwa Dexerto Gaming und Tom Henderson). Behandelt es also wie üblich mit einer angemessenen Portion Skepsis.

GTA 6 soll angeblich über 1 Milliarde Dollar verschlingen

Entwickler Rockstar soll laut Gerüchten zwischen einer und zwei Milliarden US-Dollar in GTA 6 stecken. Das wäre der mit Abstand höchste Betrag, den ein Spiel während der Entwicklung gekostet hat.

Zum Vergleich: GTA 5 hat für Entwicklung und Marketing rund 266 Millionen US-Dollar investiert. Cyberpunk 2077 war mit 316 Millionen US-Dollar das bisher teuerste, fertig entwickelte Spiel überhaupt. Und Star Citizen arbeitet inzwischen mit einem Budget von über 500 Millionen US-Dollar – gerade mal die Hälfte der GTA-6-Kosten, wenn die Gerüchte stimmen.

Das könnte sich auszahlen: GTA 5 und besonders GTA Online haben Rockstar längst Milliarden eingespielt. Wenn GTA 6 diesen Stunt wiederholt, dann dürften die hohen Entwicklungskosten in Kürze wieder drin sein.

Wo steht GTA 6 gerade?

Ein Release-Datum oder Trailer zu GTA 6 sind noch nicht in Sicht, bisher wissen wir nur, dass das Spiel aktuell bei Rockstar und Publisher Take-Two in Arbeit ist. Ein riesiger Leak zeigte frühes Gameplay, Insider wollen außerdem schon viele Details herausgefunden haben – mehr darüber lest ihr in den verlinkten Artikeln.

Nicht alle Entwickler von GTA 5 arbeiten am Nachfolger. Der ehemalige Studioleiter von Rockstar, Leslie Benzies, werkelt etwa an der riesigen Cyberpunk-Sandbox Everywhere.

Trivia-Time! Ein Budget von über einer Milliarde US-Dollar würde nicht nur alle bisherigen Spiele, sondern auch Filme in den Schatten stellen. Der bisher teuerste Film war Star Wars: The Force Awakens (circa 447 Millionen US-Dollar). Die Serie Rings of Power könnte mit ihrem Budget von etwa 1 Milliarde am GTA-6-Budget kratzen.