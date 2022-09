GTA 6: Der Hacker soll angeblich erst 16 und kein Unbekannter sein

Am vergangenen Sonntag fand einer der bedeutendsten Leaks in der Geschichte der Videospiele statt, als ein Hacker namens Teapotuberhacker haufenweise gestohlene Videos aus Rockstars kommenden Open-World-Titel GTA 6 veröffentlichte:

Rockstar bestätigte daraufhin am Montag, dass das Material tatsächlich aus einer gestohlenen Version von GTA 6 stammt. Nun soll angeblich auch bekannt sein, wessen Werk dahintersteckt.

Hacker soll 16-jähriger Anführer bekannter Hacker-Gruppe sein

Bereits auf GTAForums.com, wo der Hacker die rund 90 Videos veröffentlichte, behauptete Teapotuberhacker, dieselbe Person zu sein, die nur wenige Tage zuvor das Unternehmen Uber gehackt hatte.

Uber veröffentlichte am 19. September ein Update, das mehr über den mutmaßlichen Hacker verrät: Laut Uber untersuchen das FBI und das US-Justizministerium derzeit den Cyberangriff. Das Unternehmen schreibt auch, dass es sich um denselben Täter handeln solle, der in das Firmennetzwerk von Rockstar Games eingedrungen ist.

Außerdem wird laut Uber angenommen, dass der Angreifer der Anführer der Hacker-Gruppe namens Lapsus$ ist, die für den illegalen Zugriff auf Daten von großen Firmen wie Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia und Okta verantwortlich ist.

Wie die Webseite The Gamer berichtet, soll der Admin des Hacker-Forums Breached.to mehr über den Hacker verraten haben: Dieser soll in der Szene unter dem Spitznamen White bekannt sein und erst 16 Jahre alt sein. Auch der YouTuber LegacyKillerHD will diese Information erlangt haben:

White wurde angeblich bereits im Dezember 2021 wegen seiner Verbindungen zu Lapsus$ verhaftet, aber nach seiner Vernehmung wieder freigelassen. Im April soll er erneut festgenommen worden und anschließend mit einem einmonatigem Internetverbot belegt worden sein.

Ob es sich wirklich um ein und dieselbe Person handelt, ist aktuell noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Ermittlungen dazu sind aber offenbar in vollem Gange.

