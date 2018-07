GTA 6 - Meldungen um Release-Termin 2019 sind falsch

Spieler von GTA Online stolperten in den letzten Tagen über Ingame-Benachrichtigungen, die eine Veröffentlichung von GTA 6 für 2019 ankündigten. Auch Spieler der normalen GTA-5-Solokampagne sollen betroffen gewesen sein.

Wie Rockstar Games aber via Twitter aufklärt, handelt es sich dabei um eine Falschmeldung. Modder hatten es irgendwie geschafft die betreffende Nachricht zu streuen und für ordentlich Verwirrung unter den Fans zu sorgen.

Multiple players are suddenly seeing the following message when loading into GTAV: " #GTAVI Coming 2019" That's one way to announce a game! ? pic.twitter.com/g0EBdZ9itw

Bilder, die über Social-Media-Kanäle geteilt wurden, zeigen die recht authentisch aussehenden Mitteilungen. Allerdings waren nur Spieler auf dem PC, der Xbox 360 und der PS3 betroffen. Auf diesen Plattformen ist das Modifizieren von GTA 5 und GTA Online möglich.

Da die Nachricht aber auf anderen Rockstar-Kanälen nicht auftauchte und eine so große Veröffentlichung nur ein Jahr nach dem Release von Red Dead Redemption 2 extrem merkwürdig erschien, zweifelten viele Spieler an der Echtheit.

Und sie sollten Recht behalten: Auf Nachfrage eines Fans teilte Rockstar mit, dass in der Tat Modder hinter der Ankündigung stecken und kein Guerilla-Marketing.

This is a hoax made with the use of mods, and not an official message or statement from Rockstar Games. *OV