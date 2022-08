GTA 6 während Entwicklung verkleinert: Angeblich war sehr viel mehr Launch-Content geplant

GTA 6 soll zum Launch zwei spielbare Protagonisten und eine große Stadt bieten. Doch ursprünglich war angeblich sehr viel mehr geplant. Ein neuer Bericht will verraten, dass Rockstars ursprüngliche Pläne wohl etwas ambitionierter ausfielen. Doch für die herunter geschraubten Pläne gab es wohl einen sehr guten Grund.

Groß … aber dann nicht ganz so groß

Wie viel GTA 6 ursprünglich hätte bieten sollen: Laut einem Bericht von Axios Gaming sollte das nächste Grand Theft Auto gleich zum Release ein richtig dickes Content-Paket bieten. Demnach sollte GTA 6 in einer frühen Planungsphase insgesamt vier spielbare Hauptcharaktere bekommen, während man gleich drei verschiedene Städte hätte erkunden können.

Was es jetzt zum Launch bieten soll: Diese Pläne sind wohl nicht länger aktuell. Denn dem letzten Bericht von Jason Schreier zufolge wird GTA 6 zum Release nur zwei Protagonisten und eine Stadt liefern. Dabei soll es sich um eine männliche und eine weibliche Spielfigur handeln, während wir in einem modernen Miami-Setting nach Vice City zurückkehren.

Fairerweise sollten Rockstar-Fans beachten: Auch wenn die Entwickler ihre ursprünglich extrem ambitionierten Pläne vielleicht nicht umsetzen, soll GTA 6 laut Jason Schreier zum Release immer noch riesig werden. Dem Bloomberg-Journalisten zufolge wird die Map definitiv größer als die von GTA 5 und es soll wesentlich mehr Innenräume zum Erkunden geben. Außerdem ist wohl geplant, dass es dann einfach nach Release mehr Content gibt.

Was nicht ist, kann aber noch werden: So soll GTA 6 zum Release zwar nur eine große Stadt bieten, in den Monaten nach Launch will man aber aufstocken. Demnach wird die Spielwelt angeblich aufgestockt, um neue Gebiete und Städte erweitert und es ist nicht auszuschließen, dass wir vielleicht sogar neue Protagonisten zum Spielen bekommen. Das war immerhin auch in den Story-Erweiterungen für Grand Theft Auto 4 der Fall.

Was hinter der Entscheidung steckt: Konkrete Gründe für die womöglich reduzierten Pläne für GTA 6 (zumindest zum Launch) werden im Bericht von Axios Gaming nicht genannt. Allerdings dürften dafür zweifelsohne die Arbeitsplatzverbesserungen bei Rockstar verantwortlich sein.

Wir erinnern uns: Rund um den Launch von Red Dead Redemption 2 gab es Vorwürfe gegenüber Rockstar, denen zufolge es zu erheblichem Crunch und Leistungsdruck gekommen sei. Rockstar soll aber daraus Konsequenzen gezogen haben und maßgeblich an den Arbeitsbedingungen für angestellte Entwicklungen gearbeitet haben.

Eine logische Schlussfolgerung daraus wäre: Zum Launch nicht ganz so dick auftischen, um damit den Druck auf die verantwortlichen Entwickler zu reduzieren. Nach Release lässt sich dann noch der Content realisieren, während das bereits veröffentlichte Spiel schon mal Geld in die Kassen spült.

Mehr zum Thema Crunch in der Videospielbranche erfahrt ihr im folgenden Video:

Was aktuell bei GTA passiert

Was haltet ihr von den neuesten Berichten rund um GTA 6: Hättet ihr euch ein größeres Spiel gewünscht und würdet ihr dafür noch ein paar Jahre Wartezeit mehr in Kauf nehmen? Oder seid ihr damit einverstanden, wie wohl die aktuellen Pläne zum Spiel ausfallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!