Endlich wird GTA 6 konkret: Handfeste Infos zu Helden, Setting, Release

Handfeste Infos vom vielleicht meisterwarteten Spiel der Gegenwart: Grand Theft Auto 6 soll in einem fiktiven Miami spielen, das in der GTA-Serie als Vice City bekannt ist. Die Infos stammen von Jason Schreier, einem der bekanntesten Spielejournalisten, der für seine sehr guten Verbindungen bekannt wurde und jetzt einen umfangreichen Bericht bei Bloomberg veröffentlichte.

Damit noch nicht genug: Als Protagonisten sollen eine weibliche Lateinamerikanerin und ein nicht näher beschriebener Mann agieren, bei denen sich Rockstar vom berüchtigten Verbrecherpärchen Bonnie & Clyde habe inspirieren lassen.

GTA 6 noch weit weg: Auch wenn Jason Schreier keinen konkreten Release-Termin nennen kann, berichten ihm seine Quellen davon, dass GTA 6 wohl noch mindestens zwei Jahre auf sich warten lassen könnte. Das hänge auch mit einer Entwicklung voller Schwierigkeiten zusammen, die aber in gewissem Maße bereits seit 2014 laufe.

Obgleich Jason Schreier als äußerst vertrauenswürdig gilt, weisen wir darauf hin, dass es sich bei seinem Bericht nicht um offizielle Informationen handelt. Der Journalist beruft sich auf anonyme Entwickler, die entweder bei Rockstar arbeiten oder das Studio erst kürzlich verließen.

Veränderte Bedingungen, verändertes GTA?

Laut Schreier und seinen anonymen Quellen habe sich bei Rockstar vieles verändert, was Arbeitskultur betrifft. Seit seinem eigenen, damals in 2018 einem Erdbeben in der Spielebranche gleichenden Bericht über katastrophale Arbeitsbedingungen bei der Entwicklung von Red Dead Redemption 2, habe sich die Lage bei Rockstar verbessert. Darüber berichteten wir bereits 2019:

18 2 Nach Crunch-Report Rockstar Games verbessert die Arbeitsbedingungen

Das habe auch dazu geführt, dass kontroverse Themen nun sensibler behandelt würden. Schreier mutmaßt, dass sich GTA 6 ganz anders anfühlen könnte als die Vorgänger.

Schnittmenge mit den Leaks

Seit Jahren fluten Leaks zu GTA 6 gefühlt jede Ecke des Internets. Darunter findet sich zwar auch viel Quatsch, aber durchaus auch Infos mit Substanz. Beispielsweise wurden ein Südamerika-Setting, mehrere Schauplätze und Städte und zahlreiche weitere Charaktere prophezeit.

Laut Schreier habe sich Ähnliches tatsächlich bei Rockstar auf dem Tisch befunden. Es sollen mehrere Städte zum Release von GTA 6 geplant gewesen sein, zudem große Landstriche in Südamerika. Rockstar habe dies allerdings auf Vice City zusammengekürzt, um Mehrarbeit und hohe Belastung für Mitarbeiter zu reduzieren.

Auch bestätigt Schreier einen weiblichen und einen männlichen Protagonisten, was der ebenfalls oft vertrauenswürdige Insider Tom Henderson bereits vor einiger Zeit sagte. Alle Leaks und Infos zu GTA 6 findet ihr bei uns ebenfalls.

Schreier berichtet, dass die Spielwelt von Grand Theft Auto 6 dennoch sehr groß ausfallen und über mehr begehbare Innenräume als vorangegangene GTA-Titel verfügen soll.

Dabei wichtig: Laut dem Insider plane Rockstar, über Jahre neue Inhalte und sogar ganze Städte hinzuzufügen. Ob das für den Einzelspielermodus oder einen wahrscheinlichen Nachfolger zur Gelddruckmaschine GTA Online gilt, bleibt im Bericht offen.

Wir gehen aber fest davon aus, dass Rockstar mit GTA 6 auch an den gigantischen Erfolg von GTA Online anknüpfen will. In welcher Form, müssen wir abwarten. Allerdings bestätigte Take-Two-Chef Strauss Zelnick bereits 2020, dass GTA Online und ein mögliches Vice City Online parallel zueinander existieren können. Domains, die auf Vice City Online hindeuten, wurden vom Publisher bereits gesichert.

Erst kürzlich erschien das neue Sommer-Update 2022 für das nach wie vor extrem erfolgreiche GTA Online. Zur Erinnerung: Dieses Spiel erschien ursprünglich 2013, also vor neu Jahren, als Teil des letzten Serieneintrags GTA 5.