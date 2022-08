GTA 6: Warum ein etablierter Insider mit einem Reveal im Oktober 2022 rechnet

Wann gibt es einen ersten Trailer zu GTA 6? Oder zumindest Screenshots und konkrete Infos, die von Rockstar selbst stammen? Eine klare Antwort auf diese Fragen gibt es aktuell nicht. Dafür teilt der etablierte Insider Tez2 eine vielversprechende Theorie, nach der es vielleicht schon im Oktober 2022 soweit ist.

Wir fassen für euch das Wichtigste zusammen - und was der potenzielle Reveal von Grand Theft Auto 6 mit GTA Online und der GTA Trilogy zu tun haben könnte. Inwiefern Rockstar seine Open World-Reihe für den nächsten Teil neu erfinden muss und warum die momentane Weltlage Schuld daran trägt, das erklärt Petra in ihrer ausführlichen Plus-Kolumne:

Was für einen GTA 6-Reveal im Oktober sprechen könnte

Das spekuliert der Insider: In den GTAForums hat der User Tez2 eine Theorie für eine mögliche Enthüllung GTA 6 geteilt, die im Oktober 2022 stattfinden könnte - und das innerhalb eines anderen Rockstar-Spiels: GTA Online. Konkret geht es um ein spezielles UFO-Event, welches am 15. Oktober starten und sich über den restlichen Monat bis Halloween erstrecken soll.

Was hat das jetzt mit GTA 6 zu tun? Aliens und UFOs sind aus der Welt von Grand Theft Auto kaum wegzudenken. In so gut wie allen Spielen der Reihe finden sich mal mehr, mal weniger offensichtliche Anspielungen und Easter Eggs, die sich mit außerirdischen Invasoren beschaffen. So gibt es sowohl in GTA 5 als auch in GTA Online sogar Missionen, in denen wir Bekanntschaft mit Aliens machen oder auf ihre fliegenden Untertassen treffen.

Warum das anstehende UFO-Event in GTA Online in Verbindung mit GTA 6 stehen könnte, erklärt Tez2 ebenfalls: So lässt sich im Lil Probe’In Cafe von San Andreas der GTA Trilogy das Foto eines mysteriösen, verdächtig hoch aufgelösten Hauses finden. Im Cafe selbst fanden sich in der Originalversion von GTA San Andreas ausschließlich Bilder angeblicher UFO-Sichtungen.

Fans spekulierten bereits, dass es sich bei dem Foto um das erste Bild aus GTA 6 handeln könnte und begaben sich entsprechend auf Spurensuche. Mittlerweile wurde das Haus dem US-Staat Florida zugeordnet, wo GTA 6 laut mehreren glaubwürdigen Insider-Berichten spielen soll: von einer Rückkehr nach Vice City ist die Rede.

Rockstar ist vorsichtig genug : Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich in den Spieldateien von GTA Online noch keine direkten Hinweise auf GTA 6 finden. Dass das in absehbarer Zeit passiert, ist ebenfalls fragwürdig, würde Rockstar es damit Dataminern viel zu leicht machen.

Deswegen spekuliert Tez2 weiter in den Foren, dass das UFO-Event im Oktober nur ein Teil einer anstehenden Promokampagne sein, die beispielsweise über Twitter erfolgt beziehungsweise ausgebaut wird. GTA Online könnte demnach also nicht Dreh- und Angelpunkt des GTA-6-Reveals sein, aber zumindest ein wichtiger Teil davon.

Welche angeblichen Hinweise auf GTA 6 sich möglicherweise noch in Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition finden lassen, könnt ihr in unserem Artikel zu dem Thema nachlesen:

Das Timing würde Sinn ergeben: So soll GTA 6 allerfrühestens Ende 2023 erscheinen, Insider wie Jason Schreier oder Tom Henderson rechnen allerdings nicht vor 2024 bis 2025 mit einem Release. In Anbetracht der Reveal- und Release-Muster vorangegangener Rockstar-Spiele, passt eine potenzielle Enthüllung von GTA 6 Ende 2022 durchaus ins Muster.

Zu guter Letzt gab es bereits 2021 Spekulationen, Rockstar könnte eine Enthüllung von GTA 6 im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 veranstalten. Dafür würde eine damalige Stellenausschreibung des Entwicklerstudios für einen Live Operations Coordinator . Dessen Aufgaben umfassen in der Regel das Entwerfen und Umsetzen von Marketing-Kampagnen innerhalb von Live-Service-Games - eben wie sie in Fortnite oder Call of Duty: Warzone stattfinden.

Wer ist Tez2 nochmal? Falls ihr euch nicht mehr ganz sicher seid, wer überhaupt der Urheber der Theorie ist: Tez2 ist ein Insider der Gaming-Branche, der sich auf Rockstar und entsprechende Spielereihen wie Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption spezialisiert hat. Bereits seit Jahren ist Tez2 auf Twitter oder in Rockstar-Foren unterwegs und teilt regelmäßig zuverlässige Prognosen und glaubwürdige Blicke hinter die Kulissen. So genießt Tez2 in der GTA-Community durchaus das Vertrauen seiner Mitglieder - aus gutem Grund.

Nicht zu früh freuen! Natürlich solltet ihr trotzdem die Prognose von Tez2 mit Vorsicht genießen. Immerhin handelt es sich dabei um eine Theorie, die zwar stimmig scheint, aber sich nicht zwangsläufig bewahrheiten muss. GTA-Fans sind am besten damit beraten, im Zweifel den Oktober und was Rockstar vielleicht selbst noch preisgibt, abzuwarten.

Was wir bisher über GTA 6 wissen

Aktuell ist von offizieller Seite lediglich bekannt, dass sich GTA 6 tatsächlich in Entwicklung befindet. Für alles Weitere müssen wir uns derzeit mit Insider-Berichten zufriedengeben, die dafür ein relativ klares Bild zeichnen. So soll GTA 6 im Vice City der Gegenwart spielen, einen männlichen und einen weiblichen Protagonisten bieten und nach Release stetig ausgebaut werden.

Die wichtigsten Leaks und Gerüchte zum nächsten Grand Theft Auto findet ihr in unserer großen Übersicht, werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

Was haltet ihr von der Theorie von Tez2: Könnte etwas Wahres dran sein oder wartet ihr lieber erst mal den Oktober ab? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an GTA 6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!