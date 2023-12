Alle kopieren jetzt schon GTA 6: Trailer-Ankündigung tritt riesige Nachahmer-Welle los

Wenn der GTA-6-Trailer erscheint, wird das Internet brennen.

Es fühlt sich immer noch unwirklich an, das zu schreiben, aber: GTA 6 wird morgen offiziell enthüllt! Am 5. Dezember 2023 erhalten Videospielfans weltweit ein vorgezogenes Geschenk zum Nikolaus, bestimmt, weil wir alle verdammt artig dieses Jahr waren. Um 15 Uhr wird es übrigens so weit sein, denkt daran.

Bis dahin können wir uns die Wartezeit mit Memes vertreiben. Denn ausgerechnet der simple Tweet der Entwickler, wann der Trailer 1 von GTA aufschlägt, hat zu einer Reihe an witzigen Nachahmern geführt.

Zur Erinnerung: Hier ist das Original von Rockstar, das am 1. Dezember auf X (ehemals Twitter) gepostet wurde und binnen kürzester Zeit den Rekord für die meisten Likes eines Gaming-Inhaltes auf der Plattform gebrochen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Halo, Call of Duty und sogar Fall Guys

Stein des Meme-Anstoßes ist der extreme Anklang, den dieser simple Tweet in der Gaming-Community gefunden hat. Immerhin schreibt Rockstar nur Trailer 1 sowie Datum und Uhrzeit, doch mehr braucht das GTA-Studio auch nicht, um einen enormen Trubel zu erzeugen.

Das ruft die Social-Media-Experten anderer Spieleschmieden auf den Plan. Mehr und mehr namhafte Titel veröffentlichen optisch und inhaltlich ähnliche Tweets, um augenzwinkernd im Hype-Train in Richtung GTA 6 mitzufahren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Viele Gamer weltweit feiern diese Nachahmungen. So schreibt der Journalist Abhishek Malhotra: Ich liebe diese Harmonie zwischen den Spielestudios. In diesen Tenor stimmen viele mit ein, doch es gibt auch kritische Stimmen, die dem aktuellen Trend nichts abgewinnen können und ihn gar als Cringe bezeichnen, also Fremdscham empfinden.

Ob man die Aktion mag oder nicht, eines steht fest: GTA 6 schafft es mit jeder noch so winzigen Kleinigkeit, die weltweite Gaming-Community in Aufruhr zu versetzen. Auch wir haben uns schon so einige Gedanken zum kommenden Rockstar-Epos gemacht:

Der Wirbel um GTA 6 spaltet schon jetzt die Gaming-Gemüter: Die einen können den ersten Trailer kaum noch abwarten, die anderen sind von dem medialen Aufsehen genervt. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Freut ihr euch auf GTA 6 oder konntet ihr die Faszination dieser Spielereihe noch nie so ganz nachvollziehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!