GTA 6: Rockstar gibt YouTube-URL des Trailers heraus und sammelt bereits abertausende Likes

Rockstar Games will schon mit der Trailer-Ankündigung Geschichte schreiben

Rockstar Games baut weiter den Hype für Grand Theft Auto 6 auf. Morgen um 15:00 Uhr deutscher Zeit wird der erste Trailer zu gezeigt.

Würdet ihr einen realen Ort aufsuchen müssen, um ihn zu sehen, ihr würdet schon jetzt stundenlang Schlange stehen!

GTA 6: Trailer-Premiere stachelt Hype an

Was ist passiert? Auf YouTube hat Rockstar Games bereits eine Erinnerung für die Premiere des morgigen Trailers eingestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Stand jetzt, warten dort bereits 43.000 Fans, obwohl dort bis morgen Nachmittag noch nichts zu sehen ist. Die Kommentare sind zurzeit noch deaktiviert, doch die Wartenden spammen Herz-Emojis in den Warteraum.

Schon mit der Ankündigung des Trailers hat Rockstar auf X, ehemals Twitter, Rekorde gebrochen. Vielleicht gelingt es ja auch auf YouTube. Der Trailer hat, ohne überhaupt gelaufen zu sein, schon über 280.000 Likes zusammen.

Verrät die YouTube-Premiere schon etwas?

Tatsächlich gibt Rockstar ein winziges Detail zu »Trailer 1«, wie das Video nur genannt wird, preis. In den Metadaten findet sich nämlich die Länge des Trailers von GTA 6. Es werden morgen 91 Sekunden, also 1:31 Minuten gezeigt.

Das sind sechs Sekunden mehr als der erste Trailer zu GTA 5, der vor zwölf Jahren erschien. Der kommt mittlerweile auf 93 Millionen Aufrufe und zwei Millionen Likes. Wir werden sehen, wie lange GTA 6 dafür braucht!

Hier weitere Vergleichswerte:

GTA 4 Reveal-Trailer: 1:02 Min.

GTA 5 Reveal-Trailer: 1:25 Min.

Red Dead 2 Reveal-Trailer: 1:09 Min.

Wir werden GTA 6 den Tag morgen für euch morgen selbstverständlich begleiten, damit ihr kein Detail, offen oder versteckt, verpasst.

Ein Ende der Leaks?

Erst vor einige Tagen sorgte ein angeblicher GTA-6-Leak wieder für Wirbel. Je nachdem, was morgen gezeigt wird, dürfte über ein paar Details wie das Setting und die Hauptcharaktere etwas mehr Klarheit herrschen.

Vermutlich geht der Hype dann aber auch erst richtig los, doch der ist gar nicht so unwichtig:

Die Bedeutung von GTA 6 Der Hype um GTA 6 wird nerven, ist aber enorm wichtig für die Gaming-Zukunft! von Heiko Klinge

Was haltet ihr von dem großen Zirkus um die Trailer-Premiere? Machen die Fans eine zu große Sache aus GTA 6 oder ist dieses Spiel einfach zu bedeutend? Was glaubt ihr, wird morgen zu sehen sein? Wird es auch ein Veröffentlichungsdatum geben? Was erhofft ihr euch vom morgigen Trailer. Schreibt eure Einschätzung gerne in die Kommentare.