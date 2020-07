GTA 6: Wie wäre es für euch perfekt? Jetzt abstimmen

Über GTA 6 wissen wir weiterhin sehr wenig. Laut Insider-Informationen ist das Spiel allerdings schon »zu 70 Prozent fertig«. Noch gibt es weder einen Releasetermin, noch Informationen zur Story oder zum Setting. Diesen Leerlauf nutzten viele Fans um sich ihr perfektes GTA 6 auszumalen und darüber zu diskutieren. Auch wir haben euch in der Vergangenheit schon zu zwei speziellen Wünschen für GTA 6 befragt.

Euer Lieblings-Setting & Protagonist

Nachdem es einen Fake-Reveal zu GTA 6 mit etwa 50.000 Zuschauern gab, in dem ein GTA 6 mit Vice-City-Setting angekündigt wurde, hatten wir euch direkt nach eurem Lieblingssetting gefragt. Das deckte sich recht gut mit den Ideen, die im angeblichen Livestream zu sehen waren. Auch ihr wollt ein GTA VI(CE) City:

Die Chancen auf eine Rückkehr des Settings, das wir zuletzt 2002 erleben durften, sind gar nicht mal so schlecht. So deutet beispielsweise eine Rennstrecke in GTA Online auf Teile von Vice City hin. Natürlich ist davon aber nichts bestätigt.

Ähnlich einig wie bei dem Setting wart ihr euch auch bei der Wahl eureres Protagonisten. Der sollte in GTA 6 nämlich mal kein Gangster sein, sondern erst auf der anderen Seite des Gesetztes gestanden haben. Besonders beliebt war die Idee, einen (Ex-)Polizisten spielen zu können:

Neben der Frage, welchen oder welche Protagonisten ihr euch wünscht, formulierten einige Fans auch bereits den Wunsch, ihren Charakter noch individueller anpassen zu können, was vor allem im aktuellen Online Modus ein großer Kritikpunkt ist. Gerade bei den Frisuren gibt es dort derzeit wenig Auswahl.

Was wünscht ihr euch noch?

Neben den beiden Fragen, welches Setting und welchen Protagonisten ihr euch wünscht, gibt es natürlich noch jede Menge weiterer Ideen und Wünsche an GTA 6. Wir haben die spannendsten Fragen herausgesucht und in einer Umfrage zusammengefasst, die ihr ganz bequem mit wenigen Klicks beantworten könnt:

Euch fehlt in der Umfrage ein großer Aspekt oder ihr habt einen ganz konkreten Wunsch, der unbedingt in GTA 6 vorhanden sein muss? Schreibt ihn uns in die Kommentare!