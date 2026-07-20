Wie groß wird die Spielwelt von GTA 6? Ex-Rockstar-Producer spricht von »monströsen« Ausmaßen während Fans mit mathematischen Formeln rangehen

Vice City ist offiziell bestätigt, wie groß der Rest von Leonida wird, weiß bislang aber niemand genau.

Vier Monate vor Release hat GTA 6 viele wichtige Fragen immer noch nicht geklärt. Stattdessen kommt die aktuellste Einschätzung zur Kartengröße ausgerechnet von jemandem, der schon länger nicht mehr bei Rockstar arbeitet.

John Ricchio war mehrere Jahre als Producer bei Rockstar tätig, und war unter anderem an GTA 5, Red Dead Redemption und Max Payne 3 beteiligt. Im Podcast Kiwi Talkz hat er kürzlich erklärt, was er von der Größe des kommenden Spiels erwartet, und dabei ein Wort benutzt, das in der Community ohnehin schon seit den ersten Trailern die Runde macht: »monströs«.

Ein Ex-Producer traut sich kaum, es sich vorzustellen

Ricchio verweist auf ein Muster, das sich bei Rockstar seit Jahren wiederholt: Jedes neue GTA fällt gegenüber dem Vorgänger absurd viel größer aus. GTA 5 sei schon deutlich umfangreicher gewesen als GTA 4, und auch zwischen den GTA- und Red-Dead-Spielen sei die Welt immer weiter gewachsen. Für GTA 6 rechnet er entsprechend mit einem gewaltigen Sprung:

»Ich kann mir die Größe von GTA 6 kaum vorstellen. Es muss schon monströs werden, oder zumindest deutlich detailreicher.«

Ricchio gibt im selben Atemzug zu, ziemlich froh zu sein, nicht mehr an dem Projekt zu sitzen. Größere Spielwelten bedeuten für ihn vor allem mehr Arbeit, mehr Performance-Probleme und ein besonders zehrendes Projekt für alle Beteiligten.

Von Rockstar selbst gibt es zur Kartengröße bis heute keine Zahl: Fix ist nur, dass Leonida, Rockstars fiktionale Version von Florida, aus sechs offiziell bestätigten Regionen besteht: Vice City als zentrale Metropole, dazu Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia und der Mount Kalaga National Park. Zusammen sollen sie Strände, Sümpfe, Kleinstädte und Wildnis abdecken.

Die Community rechnet seit Monaten

Weil Rockstar offizielle Zahlen konsequent verschweigt, füllt die Fan-Community die Lücke selbst, und zwar erstaunlich handfest.

Mapping-Projekte wie das von den Community-Mappern State of Leonida kalibrieren zunächst die Kamera jeder einzelnen Trailer-Einstellung, um Position und Blickwinkel des virtuellen Kamerapunkts zu bestimmen. Anschließend werden markante Stellen, die in mehreren Einstellungen gleichzeitig auftauchen, trianguliert: Kennt man den Winkel zu einem Objekt von zwei unterschiedlichen, bekannten Punkten aus, lässt sich seine Position im Raum berechnen.

Für eine grobe Einordnung reicht aber oft schon eine einfachere Rechnung: die Skalierung über ein bekanntes Referenzobjekt. Ein Auto ist in Rockstar-Spielen ungefähr so lang wie in echt, rund 4,5 Meter. Nimmt ein solches Auto in einem Trailer-Screenshot beispielsweise 30 Pixel Länge ein, und die Strecke von diesem Auto bis zu einem Gebäude im Hintergrund misst entlang derselben Fluchtlinie 600 Pixel, lässt sich daraus die reale Distanz hochrechnen:

Distanz = (Pixelabstand zum Ziel ÷ Pixellänge des Referenzobjekts) × Reallänge des Referenzobjekts

Distanz = (600 ÷ 30) × 4,5 Meter = 90 Meter

Kombiniert mit hunderten solcher Referenzpunkte aus beiden bisherigen Trailern kommen so Karten mit inzwischen über 1.600 platzierten Orientierungspunkten zusammen.

Ungenau bleibt es trotzdem: Kameraverzerrungen, geschnittene Einstellungen und bewusst inszenierte Kamerafahrten in den Trailern können jede einzelne Messung verfälschen, weshalb die Endergebnisse verschiedener Projekte teils deutlich auseinanderliegen.

Genau das zeigt sich auch am Endergebnis: Mal ist von rund 125 Quadratkilometern die Rede, mal von 140 bis 160, andere Rechnungen kommen umgerechnet auf 190 bis über 300 Quadratkilometer. Einig ist man sich nur in der groben Richtung: Gegenüber GTA 5 dürfte die Karte etwa zwei- bis zweieinhalbmal so groß ausfallen.

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Richtig hitzig wird die Debatte dort, wo es nicht nur um Fläche geht: Ein Teil der Fans fürchtet, Vice City könnte trotz allem wieder die einzige wirklich große Stadt bleiben, umgeben von viel leerer Fläche wie schon bei GTA 5.

Andere halten dagegen, dass mit Port Gellhorn und Ambrosia zusätzliche, spürbar größere Nebenstädte dazukommen als in GTA 5, während sich San-Andreas-Fans nach wie vor mehrere gleichwertige Großstädte wünschen. Auch ob der Florida Panhandle im Norden überhaupt im Spiel vorkommt, ist unter Hobby-Kartografen bis heute umstritten. Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts.

Wie groß erwartet ihr Leonida am Ende wirklich? Traut ihr den Community-Karten, oder wartet ihr lieber auf die ersten echten Gameplay-Ausschnitte von Rockstar? Und reicht euch überhaupt eine größere Karte, oder soll Vice City lieber dichter statt größer werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was Ex-Producer John Ricchio über Rockstars PC-Release-Strategie zu sagen hatte, erfahrt ihr oben in der Link-Box.