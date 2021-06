Mit dem Cayo Perico Update Ende 2020 ist der aktuell lukrativste Heist von GTA Online erschienen und man könnte meinen, auf El Rubios Insel wurde bereits jedes Geheimnis gelüftet. Auf Reddit sorgt nun aber eine neue Entdeckung für Aufsehen.

Ein »verschlossener« Raum, der eigentlich immer offen war: Denn wie der User Blue22Titan auf der Plattform mitteilt, können Spieler während des Heist-Finales einen Raum betreten, der sonst immer verschlossen ist. Wir verraten euch, wo sich das »geheime« Kämmerchen befindet, wie ihr reinkommt und was euch darin erwartet.

Falls ihr übrigens an weiteren Tipps der GTA-Online-Community interessiert seid, dürfte euch der folgende Artikel interessieren: Ein simpler Trick erleichtert das Ausrauben von El Rubios Anwesen als Solo-Spieler ungemein:

So kommt ihr auf Cayo Perico in den versteckten Raum

Hier befindet sich der Raum: Das versteckte Zimmer befindet sich am Flugfeld von Cayo Perico. Betretet El Rubios Hangar, wo ihr in der Regel um die vier Beutegegenstände fotografieren beziehungsweise looten könnt. Schnappt euch nun den Gabelstapler und damit eine herumliegende Palette, um so über den Absperrzaun zu gelangen.



Nun befindet sich rechts von euch das Kokain, Bargeld und/oder Gras hinter einem Zauntor, links von euch eine weiße Tür. Und genau hinter dieser Tür versteckt sich ein kleiner Raum, der momentan unter Spielern von GTA Online für Aufmerksamkeit sorgt.

So öffnet ihr den Raum: Den Raum könnt ihr ausschließlich im Finale des Cayo Perico Heists öffnen - die Tür bleibt verschlossen, wenn ihr El Rubios Insel ausspäht oder einfach nur besucht. Ihr bekommt also nur Zugang zu diesem Kämmerchen, sobald ihr den Drogenbaron (mal wieder) um ein paar Millionen erleichtert.



Spieler sollten außerdem beachten: Die Tür, zu der die Treppe im Hangar führt, ist immer von außen verschlossen - selbst im Heist-Finale. Allerdings könnt ihr den Raum über diesen Zugang verlassen. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den Video-Clip von Blue22Titan:

Das befindet sich im Raum: Zusätzlicher Loot oder gar ein Easter Egg erwarten euch in dem Zimmer leider nicht. Dafür steht auf einem Tisch ein Laptop, mit dem ihr im Internet von GTA Online surfen könnt. In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag beschreiben die Spieler, sich aber daraus einen Spaß gemacht zu haben.



Und zwar, indem sie nicht nur El Rubio um seine Schätze erleichtern, sondern ebenso seine Internetrechnung in die Höhe treiben. Oder aber sich auf Cayo Perico schon mal ein Auto zu bestellen, welches sie sich mit ihrem im Moment laufenden Raubüberfall finanzieren.

Diesen spielerischen Vorteil bringt der Raum: Obwohl das Zimmer so gut wie leer ist, beherbergt es sogar einen kleinen, aber feinen spielerischen Nutzen. Denn wie Spieler des Diamond Casino und Cayo Perico Heists wissen, kann jeder erlittene Schaden den mühsam erbeuteten Loot verringern, also euch im Endeffekt Geld kosten.



Und wer sich an dieser Stelle des Cayo Perico Heists schon mal etwas ungeschickt angestellt hat, kann ein Lied davon singen: Beim Klettern über den Zaun, um zurück auf das Erdgeschoss des Hangars zu kommen, läuft man gerne mal Gefahr, einfach runterzufallen. Die paar tausend verlorene GTA-Dollar schmerzen zwar weniger dem virtuellen Bankkonto, den persönlichen Stolz dafür umso mehr.

Apropos virtuelles Bankkonto: Falls ihr Hilfe beim Geld verdienen in GTA Online benötigt, dann hilft euch unser Guide zu dem Thema weiter. Wir verraten euch, wie ihr 2021 in GTA Online am besten und schnellsten viel Geld verdient.