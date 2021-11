Das Finale der Heist-Wochen von GTA Online ist endlich gestartet. Diese Woche bekommen Spieler endlich wieder die seltene Chance, auf Cayo Perico die teure Panther-Statue zu erbeuten. Wollt ihr in GTA Online also schnell viel Geld machen, dann solltet ihr euch jetzt ranhalten. Ihr habt nämlich nicht viel Zeit, die wertvolle Beute einzusacken.

Wie gewohnt liefern wir euch natürlich auch einen Überblick über die momentan verfügbaren Boni und Rabatte, sowie was es aktuell kostenlos in GTA Online gibt. Falls ihr übrigens wissen wollt, was El Rubios Panther-Statue auf Cayo Perico so besonders macht, haben wir bereits hier die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst:

Auf Cayo Perico wartet die jetzt Panther-Statue auf euch

So viel Geld bringt die Panther-Statue: Bei der Panther-Statue handelt es sich um die wertvollste Beute, die ihr auf El Rubios Insel im Zuge des Cayo Perico Heists einsacken könnt. Wie die Diamanten des Diamond Casino Heists ist sie aber nicht immer in GTA Online verfügbar.

Jetzt ist es endlich mal wieder soweit und die Panther-Statue bringt euch als Hauptbeute alleine zwischen 1,7 und 1,9 Millionen GTA-Dollar - abhängig davon, ob ihr den Heist auf normal oder schwer startet.

Mit der sekundären Beute wie Gold, Kokain, Gemälde, Gras oder Bares macht ihr natürlich zusätzlich Geld. Zum direkten Vergleich bringt euch der pinke Diamant als wertvollste Hauptbeute neben der Panther-Statue nur 1,3 bis 1,43 Millionen GTA-Dollar.

So bekommt ihr die Panther-Statue: Um euch die wertvolle Beute zu schnappen, müsst ihr einfach wie gewohnt den Cayo Perico Heist starten und die Insel ausspähen. Dabei solltet ihr garantiert die Panther-Statue ausfindig machen und daraufhin im Heist-Finale erbeuten können. Ihr solltet allerdings bedenken, dass ihr die Panther-Statue nur ein einziges Mal abstauben könnt.

Unser Solo-Guide für den Cayo Perico Heist: Wollt ihr nun alleine und ohne Mitspieler El Rubios Insel ausrauben, dann können wir euch ebenfalls weiterhelfen. In unserem Solo-Guide liefern wir euch eine detaillierte Anleitung, wie ihr unentdeckt maximale Beute machen könnt. Wir drücken euch die Daumen!

Diese Boni gibt’s aktuell in GTA Online

doppelt Geld und Erfahrung auf Gegnermodus Overtime Rumble

doppelt Geld und Erfahrung auf Kart Krash: Full Auto Mode

doppelt Geld und Erfahrung für A Superyacht Life-Missionen

Das ist diese Woche kostenlos

Still Slipping Friend T-Shirt beim Login

Orange Glow Shades beim Abschluss des Cayo Perico Heist

Orange Skull Emissive Mask beim Ausspähen von Cayo Perico

Aktuelle Rabatte in GTA Online

Die aktuellen Preisfahrzeuge von GTA Online

Podiumsfahrzeug im Diamond Casino Resort: Grotti Visione, der regulär 2.250.000 GTA-Dollar kostet

Grotti Visione, der regulär 2.250.000 GTA-Dollar kostet Preisfahrzeug im LS Car Meet: Annis ZR-350, den ihr kostenlos bekommt, indem ihr es vier Tage hintereinander bei den Verfolgungsrennen unter die fünf ersten Plätze schafft

Wie ihr in GTA Online sonst Geld machen könnt

Euch fehlt das Bare, um die aktuellen Rabatte von GTA Online optimal auszunutzen? Dann haben wir natürlich auch genau das richtige für euch: Im folgenden Artikel liefern wir euch nützliche Tipps, wie ihr 2021 in GTA Online schnell und effizient Geld verdient. Werft einfach selbst einen Blick rein:

Was haltet ihr von den aktuellen Boni und Rabatten von GTA Online: Seid ihr mit den Chancen auf mehr Geld im Cayo Perico Heist zufrieden? Und was leistet ihr euch von eurem Gewinn? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!