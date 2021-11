Die Heist-Wochen erreichen in GTA Online ihren vorläufigen Höhepunkt. Denn diese Woche gibt es endlich mal wieder Diamanten beim Überfall auf das Casino Resort von Los Santos. Wer also gerade in GTA Online Bares scheffeln möchte, stürzt sich am besten auf den Diamond Casino Heist.

Und natürlich liefern wir euch wie gewohnt einen Überblick über die aktuellen Boni und Rabatte, die diese Woche in GTA Online auf euch warten. Falls ihr übrigens gerade erst eine Verbrecherkarriere im Multiplayer von GTA 5 gestartet habt, haben wir ein paar nützliche Einsteigertipps für euch, bevor ihr euch an den Diamond Casino Heist wagt:

Geld-Boni und Diamanten im Diamond Casino Heist

Noch vor Cayo Perico war der Diamond Casino Heist der mit Abstand lukrativste Raubüberfall von GTA Online. Mit einem eingespielten Team, der richtigen Methode und etwas Glück bei der Beute ließen sich so sogar bis zu 3 Millionen GTA-Dollar pro Heist machen - wenn ihr denn das Glück habt, Diamanten auszuspähen. Die gibt es nämlich nicht immer, aber wurden jetzt wieder als mögliche Beute für den Diamond Casino Heist freigeschaltet.

Wie viel Geld ihr mit der jeweiligen Beute machen könnt, entnehmt ihr der folgenden Auflistung:

Diamanten: maximal 3.290.000 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 18 Prozent

maximal 3.290.000 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 18 Prozent Gold: maximal 2.585.00 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 18 Prozent

maximal 2.585.00 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 18 Prozent Kunst: maximal 2.350.000 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 27 Prozent

maximal 2.350.000 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 27 Prozent Bargeld: maximal 2.115.000 GTA-Dollar, Spawn-Chance von 36 Prozent

Ein bisschen Glück braucht ihr also: Dass ihr Diamanten erbeuten könnt, ist damit nicht automatisch gegeben. Welcher Loot im Safe des Casinos auf euch wartet, ist vom Zufall abhängig. Solltet ihr beim Auskundschaften nicht die Beute erspähen, auf die ihr es abgesehen habt, könnt ihr den Raubüberfall auch wieder abbrechen - dann müsst ihr allerdings erneut die Vorbereitungskosten von 25.000 GTA-Dollar berappen.

Das Wichtigste zum Casino Heist auf einen Blick

Was ihr für den Diamond Casino Heist benötigt? Mindestens einen Mitspieler und eine Arcade-Spielhalle, die euch zwischen 1.235.000 und 2.530.000 GTA-Dollar kostet. Den Diamond Casino Heist könnt ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert absolvieren - im Gegensatz zum Cayo Perico Heist aber nicht alleine.

Außerdem kommt der Raubüberfall mit einigen Vorbereitungskosten daher und eure Beute müsst ihr natürlich mit euren Mitspielern teilen. Mit sämtlichen Vorbereitungsmissionen verschlingt der Diamond Casino Heist circa zwei Stunden an Spielzeit - wer weiß, wie der Hase läuft, kommt natürlich etwas schneller durch.

Die einfachste und damit ertragreichste Taktik ist natürlich der Riesenschwindel, wenn ihr euch als Sicherheitsdienst Gruppe Sechs verkleidet. Aber natürlich steht es euch frei, wie ihr den Diamond Casino Heist angeht und welche Taktik euch persönlich am meisten Spaß macht.

Was ein Gangster über den Heist denkt: Falls ihr euch übrigens fragt, was ein echter Juwelenräuber vom Diamond Casino Heist von GTA Online halt, haben wir genau das Richtige für euch. Der Ex-Häftling Larry Lawton nimmt in einem Video den Raubüberfall auseinander.

Die aktuellen Boni von GTA Online

doppelt Geld und Erfahrung für Casino-Story-Missionen

doppelt Geld und Erfahrung auf Casino-Freemode-Missionen

doppelt Geld und Erfahrung auf Gegnermodus Drop Zone

doppelte Reputationspunkte im LS Car Meet für Sprintrennen

Das gibt’s diese Woche kostenlos

Bugstars Burrito bei Warstock Cache & Carry

Weekend Racer -Lackierung für den Banshee bei Login

Aktuelle Rabatte in GTA Online

35 Prozent auf Casino-Penthouses und Renovierungen

40 Prozent auf Casino-Klamotten

40 Prozent auf Everon

40 Prozent auf Paragon

40 Prozent auf PR4

40 Prozent auf RC Tank

40 Prozent auf Rampant Rocket

40 Prozent auf S80RR

40 Prozent auf Vagrant

Die aktuellen Preisfahrzeuge von GTA Online

Podiumsfahrzeug im Casino: Pegassi Zorrusso, der regulär 1.925.000 GTA-Dollar kostet.

Pegassi Zorrusso, der regulär 1.925.000 GTA-Dollar kostet. Preisfahrzeug im LS Car Meet: Vapid Dominator GTT, den ihr kostenlos bekommt, indem ihr an drei Tagen hintereinander ein Rennen der LS Car Meet Series gewinnt.

Unser Geld-Guide: Ihr braucht ein wenig Geld, um euch die aktuell reduzierten Autos von GTA Online zu leisten und wollt nicht nur den Diamond Casino Heist grinden? Dann werft am besten einen Blick in unseren ausführlichen Guide, wie ihr 2021 in GTA Online am schnellsten an Geld kommt:

Was haltet ihr von den aktuellen Boni und Rabatten von GTA Online: Freut ihr euch darauf, mit dem Diamond Casino Heist mal wieder richtig Geld zu scheffeln? Oder wartet ihr lieber darauf, bis der Cayo Perico Heist mehr Bares bringt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!