Wer sich schon einmal in den Online-Modus von GTA 5 gewagt hat, ist vermutlich bereits einem Hacker oder Cheater begegnet: Spieler, die von Fairness nicht allzu viel halten und mit God Mode oder sonstigen lästigen Tricks anderen Fans von GTA Online die Spielerfahrung vermiesen.

Deswegen ist es umso schöner, wenn die anständigen Spieler des Multiplayer-Parts von Grand Theft Auto 5 Wege finden, sich gegen diese Hacker und Cheater zu Wehr zu setzen - und zwar mit völlig legalen Mitteln.

400.000 Ingame-Dollar, um Hacker zu nerven

So postete Reddit-User shayankurdboy ein Video, in dem er zeigt, wie man mit einem God-Mode-Cheater umzugehen hat, sollte dieser einem in GTA Online über den Weg laufen. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Up-N-Atomizer … der zugegebenermaßen ganz schön teuer ausfällt.

Mit einem Preis von fast 400.000 Ingame-Dollar ist der Up-N-Atomizer teurer, als so manche Luxuskarosserie in GTA Online. Wenn man sich ansieht, was diese futuristisch aussehende Waffe mit Hackern anstellen kann, ist sie aber vielleicht doch jeden Cent wert.

Im Video zeigt shayankurboy, dass der Up-N-Atomizer den Hacker zwar weder die Spielfigur des Hackers tötet noch diesen vom Server schmeißt, aber ihn dafür hinter dem Bildschirm ordentlich zur Weißglut bringen dürfte: Von den Schüssen des Up-N-Atomizer getroffen, wird der Cheater wild durch die Luft gewirbelt und schafft es unter dem andauernden Feuer nicht, wieder auf die Beine zu kommen.

Sein God Mode, der ihn davor schützt, Schaden zu nehmen, bringt ihm also in dieser Situation reichlich wenig. Der Up-N-Atomizer macht nämlich im Vergleich zu anderen Explosivwaffen verhältnismäßig wenig Schaden, erfüllt dafür aber eine völlig andere Funktion: Die Energieimpulse schubsen Spieler oder Fahrzeuge viel eher durch die Gegend, anstatt sie zu verletzen beziehungsweise zu zerstören.

Deswegen haben Spieler von GTA Online Gefallen an dem Up-N-Atomizer gefunden, um beispielsweise ihre festgesteckten Fahrzeuge aus ihren misslichen Lagen herauszuschießen. Wer muss dabei auch an die A-Team-Szene aus Family Guy mit dem Kätzchen auf dem Baum denken?