Elf Sekunden. So viel Zeit hat eine Crew in GTA Online gebraucht, um den Gefängnisausbruch-Heist an die Wand zu fahren. Auf Reddit sorgte ein besonders »talentiertes« Team für viel Aufmerksamkeit und Lacher, nachdem User Player_Two_ das durchaus beeindruckende Video auf dem sozialen Netzwerk veröffentlichte.

Heist in Rekordzeit ruiniert

Dabei fing alles so gut an… zumindest die ersten paar Sekunden lang, bis einer seiner Mitspieler die vielleicht wichtigste Regel des Lebens missachtete: Immer erst nach links, rechts und nochmal links gucken, bevor man die Straße überquert.

Seine Unachtsamkeit kostete den Spieler Mirza89yt das (virtuelle) Leben und seiner Crew den Heist, die prompt mit einem Game-Over-Screen verabschiedet wurde. Auf Reddit kam das Video wohl vor allem so gut an, weil viele Spieler die exakt gleiche Situation schon einmal erlebt hat oder diese zumindest nachvollziehen kann.

Egal, ob man sich mit völlig fremden Spielern oder mit einem eingespielten Team an die Heists von GTA Online macht: Die menschliche Unberechenbarkeit in Kombination mit der Willkür eines Open-World-Spiels sorgt manchmal für die und kuriosesten Situation.

Eben so wie im oben eingebetteten Video, in dem der Teamkollege von Player_Two_ zuerst von einem Auto totgefahren wird, nur um noch ein zweites Mal überrollt zu werden. Vielleicht auch einfach eine Strafe der Gaming-Götter, nachdem Mirza89yt derjenige war, der zu Beginn des Jobs eine Prügelei anzustacheln versuchte.

40 2 Mehr zum Thema GTA 6 wird GTA Online nicht den Stecker ziehen - im Gegenteil

Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Team nicht an der Criminal Mastermind Challenge versucht hat: Diese Herausforderung setzt voraus, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe alle Heists inklusive der Vorbereitungsmissionen mit dem gleichen Team in der richtigen Reihenfolge zu absolvieren - ohne dabei nur ein einziges Mal zu sterben.

Und falls doch: Damit dürften sämtliche Streitigkeiten hoffentlich aus dem Weg geräumt worden sein. Der Gefängnisausbruch ist immerhin erst der zweite der insgesamt fünf Heists (die für diese Challenge absolviert werden müssen) - demnach wäre die »Rekord-Crew« ohnehin noch nicht besonders weit gekommen.