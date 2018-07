In GTA 4: The Ballad of Gay Tony sprach Anthony »Gay Tony« Prince noch davon, dem hektischen Leben von Liberty City entfliehen zu wollen und sich in einem kleineren Ort zur Ruhe zu setzen. Daraus wird wohl vorerst nichts: Zehn Jahre nach GTA 4 kehrt der schwule Exzentriker zurück, ausgerechnet nach Los Santos und in die Welt von GTA Online.

Die Nachtclubs und Geschichte rund um Gay Tony ist Teil des kommenden Nachtclub-Updates »After Hours«, das am 24. Juli erscheinen wird. Die Musik in den Clubs von Los Santos wird von bekannten DJs unserer echten Welt aufgelegt: Solomun, Tale of Us, Dixon und The Black Madonna.

Wie abgedreht das (kriminelle) Nachtleben wird, zeigt der Trailer unterhalb der Meldung. Die Erweiterung ist wie immer bei GTA Online kostenlos für alle Spieler, die GTA 5 besitzen.

