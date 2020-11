Die wöchentlichen Boni und Rabatte für GTA Online sind bekannt: Für kurze Zeit gibt es jede Handfeuerwaffe des Spiels gratis. Habt ihr das entsprechende Level freigeschaltet, könnt ihr die Pistole kostenlos eurem Waffenrad hinzufügen - eine Ausnahme stellen lediglich die Laser- und Mk II-Versionen dar.

Kostenlose Pistolen: Vorsicht, bevor ihr zuschlagt

Allerdings solltet ihr euch das gut überlegen: Mittlerweile gibt es 18 verschiedene Handfeuerwaffen in GTA Online. Und die sind in eurem Waffenrad einem bestimmten Slot zugeordnet. In Fahrzeugen habt ihr ebenfalls Zugriff auf Pistolen, Maschinenpistolen und bestimmte Wurfwaffen, allerdings erfolgt das nicht über ein Waffenrad.

Das bedeutet konkret: Wollt ihr hinter dem Steuer Autos oder auf dem Beifahrersitz zum Beispiel die AP-Pistole oder C4 verwenden, müsst ihr euch mühsam durch alle Handfeuerwaffen klicken, die ihr besitzt - ein Waffenrad steht euch dabei nicht zur Verfügung. Ein Kritikpunkt, den die GTA-Online-Community bereits seit Jahren ankreidet.

Wirklich loswerden könnt ihr einmal gekaufte Waffen ebenfalls nicht. Zwar könnt ihr euch als Besitzer einer Immobilie (zum Beispiel eines Nachtclubs oder eines Büros) einen Schrank zur Verstauung zulegen, allerdings funktioniert das nur in der offenen Spielwelt. Während Heists oder Missionen landen sämtliche Schießprügel wieder in eurem Inventar.

Außerdem ist die Anschaffung eines Waffenschranks nicht gerade billig: Ein Nachtclub, Büro oder Clubhaus kommt auf Kosten von mindestens einer Million GTA-Dollar. Ein Waffenschrank kostet dann zusätzlich bis zu 500.000 an Ingame-Cash.

Damit wollen wir euch natürlich nicht abraten, von der Gratis-Aktion in GTA Online Gebrauch zu machen, überlegt euch nur gut, welche der kostenlosen Pistolen ihr eurem Inventar hinzufügen wollt. Sucht euch am besten die aus, die euch am besten gefällt und lasst die anderen links liegen.

Welche Boni und Rabatte gibt es diese Woche?

dreifache GTA-Dollar und RP für Target Assault Races

doppelte GTA-Dollar und RP für Biker-Missionen

doppelte GTA-Dollar und RP für Freemode-Events

kostenlose Totenkopf-Vertierung für das Thruster-Jetpack

kostenlose Pistolen

Rabatte auf Biker-Immobilien

40 Prozent auf Clubhäuser

40 Prozent auf Geschäfte

Rabatte auf Flug- und Fahrzeuge

40 Prozent auf Trophy Truck

40 Prozent auf Desert Raid

40 Prozent auf Ramp Buggy

40 Prozent auf FMJ

30 Prozent auf Thruster

30 Prozent auf Barrage

30 Prozent auf Vagrant

Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: Taking Off

Taking Off Zeitrennen: Up Chiliad

Up Chiliad RC-Zeitrennen: Little Seoul Park

Dicker Truck als Hauptgewinn im Casino

Im Diamond Casino Resort von GTA Online habt ihr jetzt die Chance, den Caracara 4x4 als Podiumsfahrzeug zu gewinnen. Einmal pro Tag könnt ihr am Glücksrad drehen und hoffentlich den Wagen kostenlos mit nach Hause fahren, der regulär 875.000 GTA-Dollar kostet.

Zusätzliche Rabatte und Boni für Prime-Gaming-User

Sofern ihr euer Prime-Gaming-Konto mit eurem Rockstar-Social-Account verknüpft, könnt ihr euch diese Woche auf die folgenden Boni und Rabatte freuen: