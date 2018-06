Euch fehlt ein wenig Kleingeld in GTA Online? Dann solltet ihr euch bis zum 11. Juni im Spiel einloggen und eine Registrierung für ein 250.000 GTA$-Geldgeschenk abschließen. Besucht ihr dann am 14. Juni das Spiel erneut, sollten in den nächsten Tagen die Moneten auf euer Maze-Bank-Konto wandern.

Neben diesem Präsent erhält der Creator in GTA Online mehr Möglichkeiten und umfangreichere Tools. Dazu gehören neue Fahrzeuge, Zusatzelemente und Witterungsverläufe. Mit einem erhöhten Limit für Zusatzelemente könnt ihr auch eigene Zielscheibenrennen, Tiefseekurse und Warp-Kontrollpunkte in Verwandlungsrennen kreieren.

Rockstar hat auch selbst Hand angelegt und an sieben neuen Verwandlungsrennen gewerkelt. Teilnehmer erhalten dort aktuell doppelte GTA$ und RP bis zum 11. Juni. Die Entwickler beschreiben die neuen Renntypen wie folgt:

Kanal-Kreuzfahrt: Klar, du kannst mit deinem Hyperbike über Sprungschanzen, durch Ringe und Röhren rasen und es einfach aussehen lassen. Aber kommst du auch mit den Kanälen von Vespucci klar? Verrostende Kinderwagen, Ex-FIB-Informanten, die brennenden Trümmer von Hovercars und amphibische Quads – manchmal sind natürliche Hindernisse einfach am schwierigsten.

Größe zählt : Es gibt nichts Aufregenderes, als sich mit einem Jetpack zwischen den Wohnsilos in der Innenstadt von Los Santos hindurchzuschlängeln. Es gibt nichts Erregenderes, als einen Deltaflügelbomber des Militärs zu steuern. Und es gibt nichts Hirnschädigenderes, als blitzschnell zwischen diesen beiden Extremsituationen hin und her zu wechseln.

Der Grottikurs: Dieser feurige Wirbelwind aus Jetpacks, fliegenden Autos und alten Klassikern, der durch das Herz von Los Santos tobt, wird Ihnen präsentiert von Grotti, dem italienischen Supersportwagen-Hersteller mit niedriger Hemmschwelle für schlechte Publicity. Selbst die brennenden Trümmer leuchten noch grün-weiß-rot.

Tunnelsyndrom: Desorientierung ist schon was Lustiges. Da fliegst du mit deinem Düsenjäger einen Kontrollpunkt zu viel in Rückenlage an, und schon denkst du, du steckst in einem langen, gewundenen Tunnel und musst Rotorflügeln ausweichen, ohne die leiseste Ahnung, in was für einem Fahrzeug du gerade bist. Keine Bange, das wird sich hoffentlich bald alles aufklären.

Evolution: Die Technik wird immer besser. Aber kannst du da auch mithalten? Klar, dein alter Klassiker ist beherrschbar. Du kannst wahrscheinlich auch mit einem aufgemotzten Serienauto gut umgehen. Aber dieser bösartige, kleine Hecktürer kann dir richtig Ärger machen. Und was das Hypercar angeht ... so weit bist du noch nicht.

Schlepperbande: Eine Faustregel, so alt wie Hochgeschwindigkeitsrennen selbst: Fall niemals mit vollem Magen in einem rostigen Hafenschlepper vom Himmel. Oder so ähnlich. Ist auch nicht so wichtig, denn genau das tust du.

Twister II: Es gab mal eine Zeit, da konntest du die Leute fragen, was sie von einer schnellen Korkenziehernummer hoch oben über dem Pazifik hielten, und sie hätten als vernünftige Menschen natürlich angenommen, dass du dem "Mile High Club" beitreten wolltest. Heutzutage hat deine Frage nicht mal mehr was mit Flugzeugen zu tun.

Zu guter Letzt gibt es in der nächsten Zeit auch viele Rabatte auf Fahrzeuge und Co. Auf Twitter, Instagram und Facebook will Rockstar die täglichen Angebote verbreiten. Die ganze Woche über sind aber die folgenden drei Fanlieblinge reduziert:

Die Nagaski Shortaro - 30 Prozent Rabatt (Beende eine Runde Deadline zum Freischalten)

Der Blazer Aqua - 30 Prozent Rabatt

Der Ocelot XA-21 - 30 Prozent Rabatt

Quelle: Rockstar